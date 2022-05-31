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Maneskin влаштували справжнє полювання на модель у кліпі Supermodel

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Maneskin випустили кліп на пісню Supermodel - фото 1
Maneskin випустили кліп на пісню Supermodel

Італійський гурт Maneskin представив кліп на пісню "Supermodel". Дивіться його разом з Радіо MAXIMUM.

Переможці Євробачення 2021 Maneskin потішили фанатів черговою відеороботою. Цього разу глядачі отримали можливість глянути кліп на пісню "Supermodel". Насолоджуйтесь нею разом з нами!

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У кліпі на пісню колектив переслідує популярну модель. Учасники Maneskin виявили її на вечірці. Після цього вони влаштовують круту тусівку. Усе яскраво, божевільно та круто. У властивій колективу манері.

Maneskin – Supermodel, італійський гурт випустив новий кліп: дивіться відео

Текст пісні Maneskin – Supermodel

Alone at parties in a deadly silhouette
She loves the cocaine, but cocaine don't love her back
When she's upset she talks to Maury and takes deep breaths
She's a 90s supermodel, oh-oh-oh

Way back in high school, when she was a good Christian
I used to know her, but she's got a new best friend
A drag queen named The Virgin Mary takes confessions
She's a 90s supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments
If you wanna love her, just deal with that
She'll never love you, more than money and cigarettes
Every night's a heartbreak
Hey, don't think about it
Hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock 'n ' roll
Savor every moment 'til she has to go
'Cause her boyfriend is the rock 'n' roll
Alone at parties, she's working around the clock
When you're not looking, she's stealing your Basquiat
Low waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that
She's a 90s supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments
If you wanna love her, just deal with that
She'll never love you, you just look a bit like her dad
Every night's a heartbreak
Hey, don't think about it
Hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock 'n' roll
Savor every moment, 'til she has to go
'Cause her boyfriend is the rock 'n' roll
She's a 90s supermodel, oh, oh, oh
She's a 90s supermodel, oh, oh, oh
Okay.

Зауважимо, що за першу годину відеороботу переглянули вже понад 100 тисяч разів. Гарантуємо, що вона буде шалено популярною уже за лічені дні.

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