Maneskin влаштували справжнє полювання на модель у кліпі Supermodel

Італійський гурт Maneskin представив кліп на пісню "Supermodel". Дивіться його разом з Радіо MAXIMUM.

Переможці Євробачення 2021 Maneskin потішили фанатів черговою відеороботою. Цього разу глядачі отримали можливість глянути кліп на пісню "Supermodel". Насолоджуйтесь нею разом з нами!

У кліпі на пісню колектив переслідує популярну модель. Учасники Maneskin виявили її на вечірці. Після цього вони влаштовують круту тусівку. Усе яскраво, божевільно та круто. У властивій колективу манері.

Maneskin – Supermodel, італійський гурт випустив новий кліп: дивіться відео

Текст пісні Maneskin – Supermodel

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don't love her back

When she's upset she talks to Maury and takes deep breaths

She's a 90s supermodel, oh-oh-oh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she's got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She's a 90s supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, more than money and cigarettes

Every night's a heartbreak

Hey, don't think about it

Hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock 'n ' roll

Savor every moment 'til she has to go

'Cause her boyfriend is the rock 'n' roll

Alone at parties, she's working around the clock

When you're not looking, she's stealing your Basquiat

Low waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that

She's a 90s supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, you just look a bit like her dad

Every night's a heartbreak

Hey, don't think about it

Hey, just let it go

'Cause her boyfriend is the rock 'n' roll

Savor every moment, 'til she has to go

'Cause her boyfriend is the rock 'n' roll

She's a 90s supermodel, oh, oh, oh

She's a 90s supermodel, oh, oh, oh

Зауважимо, що за першу годину відеороботу переглянули вже понад 100 тисяч разів. Гарантуємо, що вона буде шалено популярною уже за лічені дні.

