"Героям слава!" Білоруси переспівали хіт "Stefania" зі словами підтримки Україні

У мережі шириться відео, на якому білоруси записали свою версію пісні "Стефанія" від Kalush Orchestra, переможця цьогорічного Євробачення. Слухайте неочікуваний кавер!

Міхась Зуй, Кацярина Ваданосова, ведучі білоруського каналу БелсатТВ, заспівали пісню "Stefania", яка перемогла на Євробаченні 2022. Від оригіналу Kalush залишилася впізнавана музика, а от слова пісні змінили.

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У новій версії слів до пісні білоруси висловили підтримку Україні:

"Украіне слава, слава Украіне!

Хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне.

Перамога — гэта толькі вера і справа.

А героям слава, а героям слава!"

Слухайте пісню Stefania білоруською мовою:

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