Життя в столиці: 5 цікавих книг, які допоможуть зрозуміти Київ

Історії, про які йдеться у цих книжках, сталися свого часу в Києві, хоч подібні сюжети для детектива чи трилера можна відшукати у будь-якому місті. Утім, саме "контекст" – специфіка, колорит, умови та обставини – роблять ці історії суто "столичними", характерними для київського життя.

"Неймовірний Київ. Диявол на пенсії" , Лада Лузіна

(Х.: Фоліо, 2019)

Ця книжка дарує нам можливість побачити Київ очима письменниці. Авторка намагалася відокремити вигадки від реальності. Але дивна особливість самого міста в тому, що реальні київські історії насправді часто виявляються ще більш неймовірними і містичними, ніж вигадані легенди, а легенди завжди виростають із реальних історій.

Прогулянка до знаменитих будинків з привидами, пошуки відповідей на загадки Софії Київської, розгадування таємниць Андріївської церкви, подорожі у пошуках Києва за межами Міста розкриє читачеві неймовірний, фантастичний Київ Лади Лузіної. До книги також увійшла новела "Диявол на пенсії".

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"Київські канікули" , Наталя Тисовська

(К.: Нора-Друк, 2018)

Наталя Тисовська

Пригоди, як виявилося згодом, чекають на героїню цього гостросюжетного роману, американку Дженні, буквально всюди, а щодо потрапляння в халепи, то це, за її словами, "її іманентна здатність". Тож приїхавши на стажування до Києва з далекої Міннесоти, вона стала жертвою не лише пограбування в метро (поцупили гаманець з адресою установи), але й опинитися в результаті карколомних подій у полоні. У заґратований заміський будинок доля підкинула їй також посетру-заручницю, але самої лише рішучості та мужності характеру (яких героїня, до того ж, не мала), наразі було недостатньо.

Утім, спробувати ніколи не буває зайве. "Словом, поки рудий стояв у дверях ліфта, а його приятель стеріг секретарку, я вирішила діяти, – розпочинає свій план юна американка в київському офісі. – Перезирнувшись зі своєю посестрою-заручницею, я очима вказала їй на кнопку першого поверху. Дівчина ледь помітно кивнула. І тоді я, ногою вибивши клин з-під дверей, щосили штовхнула нашого рудого вартового в бік, а дівчина вже натиснула на кнопку. Двері зімкнулися, ліфт рушив униз, ми видихнули затамоване повітря".

"Квартира київських гріхів" , Маргарита Сурженко

(Брустурів: Дискурсус, 2017)

Свого часу всі ми бачили фільм із сакральною назвою "Сім", якому міський детектив, якого грав 32-річний Бред Пітт, розслідував злочини, скоєні за сімома біблійськими гріхами. У новому романі молодої луганської авторки, що нині мешкає в Києві – наповнення відомого сюжету суто "українським" крамом з гріховної колекції сьогодення. За сюжетом, герой цієї фантастичної історії потрапляє в квартиру на Саксаганського до семи гріхинь, прекрасних містичних панянок, які знайомлять його з рідним київським середовищем, от лишень з іншого, "гріховного" боку.

"Наша робота, – каже одна з них, – змушувати вас проходити випробування, падати дуже низько, робити дурниці. Але за це ми даємо вам справжню насолоду". Отже, Лінь, Лють, Жадоба, Ревність, Насолода, Хтивість і Ненаситність розкривають столичному молодику-ріелтеру очі на його рідне місто. Здається, ніхто не може протистояти спокусі, навіть він сам, що цілі дні проживає під наглядом усіх сімох власниць квартири і заодно цілого мегаполіса. Прикладом доброї роботи усіх гріхинь слугують кількість дорогих авто на вулицях (Жадоба), скажені розпродажі в крамницях (Заздрість), аварії та вбивства (Лють), розбиті серця і поруйновані шлюби (Хтивість, Ревність, Насолода).

Утім, авторка роману – не голлівудський продюсер, який якщо залишає надію, то виключно на продовження притчового сюжету, у неї, як загалом у житті, існує панацея. Варто якомусь із героїв "лише згадати, що його дії і рішення спровоковані гріхом, він відразу ж знаходив у собі силу бути людиною".

"Казимир Малевич. Київський аспект" , Тетяна Філевська

(К.: Родовід, 2019)

Герой цієї книги – видатний художник ХХ століття, ім'я і доробок якого довгий час належали до російського мистецтва. Натомість збірник статей "Казимир Малевич. Київський аспект" продовжує "повертати до джерел" вилучені з української скарбниці постаті зі світу мистецтв. Він включає 18 досліджень теми Малевича київського періоду, його українських 17-ти років, творчості мистця під час викладання в Київському Художньому Інституті, паралельні порівняння його стилю, стосунків з іншими мистцями того часу, нові біографічні дослідження тощо.

Авторами статей є найавторитетніші дослідники Малевича в Україні та міжнародні малевичезнавці: Жан-Клод Маркаде, Крістіна Лоддер, Ірiна Вакар, Мирослава Мудрак, Івона Люба, Александр Лісов, Дмитро Горбачов, Тетяна Філевська, Сергій Побожій, Остап Ковальчук, Ярина Цимбал та інші.

"Повсякденний сталінізм. Київ та кияни після Великої війни" , Сергій Єкельчик

(К.: Laurus, 2019)

У цій книжці запропоновано новий погляд на природу політичного життя за Сталіна як систему примусових масових ритуалів, які трималися не лише на загрозі репресій, а й завдяки глибокому проникненню у структури комунальної повсякденності. "Повсякденний сталінізм" вперше висвітлює багато цікавих сторінок історії міста, зокрема повоєнну відбудову Хрещатика, проведення виборів у сталінські часи та роль Хрущова у відновленні радянської системи у Києві.

"Агітаторів зазвичай вербували зі звичайних громадян, співробітників і сусідів їхніх підзвітних, тож у виборців встановлювалися з ними зв'язки, які поєднували особисте й політичне та перетворювали політичну залученість на обов'язок перед спільнотою, – пише автор у розділі "Комунальним вимір політики сталінізму". – Щоденне політичне життя доби сталінізму, громадську залученість, яка не зводилася до моделі держави як табору під надійною охороною, за аналогією з комунальною квартирою можна назвати "комунальним громадянством".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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