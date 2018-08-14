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457 гітаристів водночас грають AC/DC – Highway to Hell

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457 гітаристів водночас грають AC/DC - Highway to Hell - фото 1
457 гітаристів водночас грають AC/DC - Highway to Hell / AAP

457 гітаристів на фестивалі у Сіднеї одночасно виконали легендарну пісню AC/DC – Highway to Hell і встановили новий світовий рекорд! Зацініть!

Під час музичного фестивалю у Сіднеї вдалось зафіксувати новий світовий рекорд із синхронного виконання однієї пісні в одному місці. Відтак 457 музикантів виконали на електрогітарах Highway to Hel. Під час виступу на сцені місцевий гурт The Choirboys задавав всім учасникам ритм та грав пісню.

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Відзначається, що всі учасники отримали підсилювачі звуку за 45 доларів, а ці гроші пішли некомерційній організації Australian Childrenʼs Music Foundation, яка допомагає дітям із малозабезпечених родин навчатись музики. Додамо, що серед гітаристів були і чоловіки, і жінки різного віку.

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Джерело: theherald
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