На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Люди недооцінюють шкоду пасивного алкоголізму: несподіване дослідження
-
- 15
На тлі постійного вивчення шкоди пасивного куріння проблема пасивного алкоголізму залишається у тіні. Її істинна шкода сьогодні недооцінена, заявили вчені зі США. Розповідаємо, чому вони дійшли до такого висновку.
Учені з Оклендського університету виступили із заявою про те, що сучасним суспільством недостатньо досліджується феномен пасивного алкоголізму, який не просто існує, а й є масштабним явищем, яке гнітюче своїми наслідками. Їхні аргументи опублікував Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
Актуально: Науковці спростували найпопулярніші міфи про сон
Від чужого пияцтва тільки у США страждає 53 мільйони осіб на рік. Люди стикаються з погрозами та фізичною агресією, псуванням майна та вандалізмом, нетверезим водінням, фінансовими та сімейними труднощами, – повідомили автори дослідницького проекту.
За словами вчених, найчастіше жертви пасивного алкоголізму відчувають загрози та домагання – це відбувається у 16% випадків. Жінкам пасивний алкоголізм найчастіше шкодить, проявляючись грошовими проблемами та конфліктами у стосунках. Чоловіки частіше виявляються в ситуаціях, пов'язаних з псуванням майна, вандалізмом і фізичною агресією.
Цікаво, що найгірше пасивний алкоголізм впливає на вікову групу "молодшу за 25 років".
Експерти констатували, що "шкода пасивного куріння вивчалася десятиліттями, але проблема пасивного алкоголізму не приваблювала подібного інтересу". Вони закликають змінити ситуацію. Фахівці підкреслюють, що людям, котрі страждають від пасивного алкоголізму, часто властиво замовчувати проблему.
Читайте також: Названі ідеальні способи запобігти похміллю
-
18:00Гороскоп на 4 липня 2019: Діви та Терези нарешті проявлять себе сповна
-
17:57З'явилися характеристики планшета Galaxy Tab A8
-
17:41Люди недооцінюють шкоду пасивного алкоголізму: несподіване дослідження
-
17:22Скільки українці витрачають на ліки в рік: дослідження
-
17:13Максимальна безпека: Tesla Model 3 встановила рекорд краш-тесту Euro NCAP
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:05Демони й таємниці: 5 книг, у яких оживає історія
-
16:5655-річний Бред Пітт знявся в стильній фотосесії
-
16:43В Австрії заборонили курити в барах і ресторанах
-
16:26Власники OnePlus 7 Pro поскаржилися на "спам" від виробника
-
16:15Сонячне затемнення 2019 показали в яскравих знімках
-
15:40Лікарі розповіли, кому не варто їсти диню
-
15:32Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
15:19Продавець морозива у США оголосив війну блогерам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:54Тіна Кароль розбурхала мережу відвертими фото
-
14:44Новий кліп Майлі Сайрус у латексі підкорює мережу (18+)
-
14:31Дорофєєва з Позитивом знялися у сексуальній фотосесії для журналу XXL
-
14:17Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото
-
13:50Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
-
13:47Життя з лисицею: кумедне відео стало хітом мережі
-
13:29Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu
-
13:15Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram
-
12:54Гаряча дівчина: Леся Нікітюк в бікіні роздражнила мережу пікантними знімками з Італії
-
12:42У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото
-
15:32Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
-
13:50Дематюкація мови: реакція мережі на законпроект Богомолець про заборону матюків
-
11:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
07:17Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека
- 02 липня
-
22:525 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
-
19:14Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
-
14:35ТЕСТ: Дізнайся, який ти літній напій!
-
12:30Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
10:00Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
-
07:15Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити
- 01 липня
-
21:25Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс
-
18:35Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся