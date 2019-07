Люди недооцінюють шкоду пасивного алкоголізму: несподіване дослідження

На тлі постійного вивчення шкоди пасивного куріння проблема пасивного алкоголізму залишається у тіні. Її істинна шкода сьогодні недооцінена, заявили вчені зі США. Розповідаємо, чому вони дійшли до такого висновку.

Учені з Оклендського університету виступили із заявою про те, що сучасним суспільством недостатньо досліджується феномен пасивного алкоголізму, який не просто існує, а й є масштабним явищем, яке гнітюче своїми наслідками. Їхні аргументи опублікував Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Від чужого пияцтва тільки у США страждає 53 мільйони осіб на рік. Люди стикаються з погрозами та фізичною агресією, псуванням майна та вандалізмом, нетверезим водінням, фінансовими та сімейними труднощами, – повідомили автори дослідницького проекту.

ДТП – один із наслідків пасивного алкоголізму

За словами вчених, найчастіше жертви пасивного алкоголізму відчувають загрози та домагання – це відбувається у 16% випадків. Жінкам пасивний алкоголізм найчастіше шкодить, проявляючись грошовими проблемами та конфліктами у стосунках. Чоловіки частіше виявляються в ситуаціях, пов'язаних з псуванням майна, вандалізмом і фізичною агресією.

Цікаво, що найгірше пасивний алкоголізм впливає на вікову групу "молодшу за 25 років".

Експерти констатували, що "шкода пасивного куріння вивчалася десятиліттями, але проблема пасивного алкоголізму не приваблювала подібного інтересу". Вони закликають змінити ситуацію. Фахівці підкреслюють, що людям, котрі страждають від пасивного алкоголізму, часто властиво замовчувати проблему.

