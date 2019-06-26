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Науковці спростували найпопулярніші міфи про сон

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Ви, мабуть, теж вірите у ці міфи - фото 1
Ви, мабуть, теж вірите у ці міфи

Лондонські вчені провели дослідження, під час якого переглянули безліч наукових робіт, присвячених здоровому сну і пов'язаними з цим проблемами. Ви будете вражені, але в результаті своїх спостережень їм вдалося зруйнувати низку найпопулярніших міфів, пов'язаних з нічним відпочинком.

У результаті експерти повністю спростували міф про те, що людині достатньо п'яти годин для сну.

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За словами вчених, слід спати щонайменше сім-вісім годин на добу. Крім того хибна і та думка, що корисно спати кілька разів на день по пів години.

Спати потрібно по сім-вісім годин - фото 336657
Спати потрібно по сім-вісім годин

Також, серед топ-міфів про сон, виявилося твердження, що хропіння – це нормально. Експерти стверджують, що хропіння може оповіщати про серйозні захворювання.

Хропіння свідчить про серйозні захворювання - фото 336658
Хропіння свідчить про серйозні захворювання

На третьому місці за популярністю був міф про те, що після прийняття спиртного легше заснути. Вчені з'ясували, що в стані алкогольного сп'яніння організм не може зануритися в глибокий сон.

Після спиртного засинати не легше - фото 336659
Після спиртного засинати не легше

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Джерело: Med2
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