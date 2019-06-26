Науковці спростували найпопулярніші міфи про сон

Ви, мабуть, теж вірите у ці міфи

Лондонські вчені провели дослідження, під час якого переглянули безліч наукових робіт, присвячених здоровому сну і пов'язаними з цим проблемами. Ви будете вражені, але в результаті своїх спостережень їм вдалося зруйнувати низку найпопулярніших міфів, пов'язаних з нічним відпочинком.

У результаті експерти повністю спростували міф про те, що людині достатньо п'яти годин для сну.

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За словами вчених, слід спати щонайменше сім-вісім годин на добу. Крім того хибна і та думка, що корисно спати кілька разів на день по пів години.

Спати потрібно по сім-вісім годин

Також, серед топ-міфів про сон, виявилося твердження, що хропіння – це нормально. Експерти стверджують, що хропіння може оповіщати про серйозні захворювання.

Хропіння свідчить про серйозні захворювання

На третьому місці за популярністю був міф про те, що після прийняття спиртного легше заснути. Вчені з'ясували, що в стані алкогольного сп'яніння організм не може зануритися в глибокий сон.

Після спиртного засинати не легше

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