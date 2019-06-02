Названі ідеальні способи запобігти похміллю

Кожен із нас бодай раз у житті стикався з похмільним синдромом. Звичайно ж, найкращий спосіб запобігання – повна відмова від спиртного, але що робити, якщо на вас чекає застілля або гучна вечірка? Ділимось з вами порадами, які вас врятують!

Цитуючи легендарну пісню: "вчора напився до срачки, нині болить голова... пиво йому не поможе, ані солодка вода". Далі по тексту ви знаєте, але ми допоможемо вам зробити все для того, щоб не дійти до не вельми приємного стану. Отже, як запобігти похміллю?

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Насичені йодом продукти захистять ваш організм від сильної інтоксикації та знизять похмільний синдром. Можете попоїсти морепродуктів або морської капусти за кілька годин до застілля.

Гастроентерологи нагадують, що пити на порожній шлунок не можна: алкоголь буде роз'їдати стінки шлунка та прямо звідти потрапляти у кров. Таким чином ви швидше п'янітимете, а на ранок будете відчувати сильне похмілля. Для того, щоб уникнути цього, варто попоїсти чогось жирного, а потім уже братися за алкоголь. Така їжа покриє стінки шлунка та не дасть спиртному роз'їдати їх.

Такий же ефект у молока. Можна випити склянку перед застіллям, аби уповільнити всмоктування спиртного. Дієтологи навіть рекомендують запивати молоком такий міцний алкоголь, як віскі.

Але не варто забувати й про те, що при зловживанні алкоголем отруєння організму неминуче. Для того, щоб розваги не закінчилися випусканням "ленти за лентою", можна заздалегідь прийняти абсорбуючий препарат, до прикладу, активоване вугілля.

Навіть людина з міцним здоров'ям зіткнеться з головним болем на ранок, якщо буде курити під час застілля. Нагадаємо, що поєднувати алкоголь з цигарками – не найкраща ідея, адже куріння погано впливає на роботу судин, через що в кров надходить недостатньо кисню.

Не забувайте, що спиртні напої викликають зневоднення. Для того, щоб допомогти організму впоратися з ним, під час застілля потрібно пити якомога більше чистої води. А от від солодких газованих напоїв краще відмовитися зовсім!

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