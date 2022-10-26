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Критична зима і умисні відключення: фейки про енергетичну ситуацію в Україні
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Внаслідок цинічних ударів російських окупантів по критичній інфраструктурі по всій Україні введено періодичні відключення електроенергії. З цього приводу в мережі вже з'явились фейки, які не мають нічого спільного з реальністю.
Упродовж останніх тижнів російські загарбники атакували чимало українських міст, пошкодивши критичну інфраструктуру. Через це громадян закликали економити електроенергію та готуватись до періодичних відключень. Тож у Центрі протидії дезінформації звернули увагу на ключові фейки навколо енергетичної ситуації в Україні, які активно поширюються у мережі.
І ще: Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
- Фейк: Скоро ворог повністю знеструмить Україну
Правда: У Міненерго наголошують, що на ТЕС та ТЕЦ, які атакують вороги, припадає вироблення майже 30% електроенергію. А майже 70% лежить на інших джерелах енергії, який вдосталь для потреб країни.
- Фейк: Аварійні відключення роблять спеціально, щоб влада приховувала наслідки війни
Правда: Важливо розуміти, що АЕС швидко не можуть знижувати чи підвищувати рівень видобутку енергії. Саме ця роль лежить на ТЕС та ТЕЦ. Якщо їх пошкодити, то це призводить до збою навантаження, який оперативно компенсувати АЕС ніяк не може. Для того, щоб якісно відновити всі пошкоджені об'єкти і потрібні графіки аварійних відключень.
- Фейк: Зимою ситуація стане критичною для України, якщо й надалі відбуватимуться обстріли ТЕЦ і ТЕС
Правда: Зимовий період справді передбачає ризики щодо виведення з ладу трубопровідної системи ТЕЦ та ТЕС. Але варто розуміти, що європейські країни вже надають Україні генератори і кількість ППО збільшується. Тому не потрібно панікувати, краще зосередити увагу на підготовці до зими. Як це зробити - читайте ключові поради від Мінрегіону.
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