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Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
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Після масованих ракетних ударів по українських містах в мережі з'явилась інформація про те, що на всю ніч потрібно вимикати техніку з розеток. Чи справді це необхідно - дізнавайтесь далі.
Заклики про економію електроенергії від міських та обласних адміністрацій стали наслідком атак російських окупантів. Однак після такої офіційної інформації з'явились і повідомлення про те, що потрібно вимикати всі електроприлади з розеток на нічний час. Подібні оповіщення активно поширились у різних соцмережах, але не мають посилань на перевірені джерела, пише Радіо MAXIMUM.
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На ніч вимкніть із розеток абсолютно всю техніку, починаючи з 23:30. Переключатимуть на українське живлення. Стрибатиме напруга. Може все згоріти Повідомте всіх, кого можете, – йдеться у таких повідомленнях.
Насправді ж це просто фейк, який вже встигли спростувати в Укренерго ще у лютому. Вже не вперше у мережі подібні заклики транслюються з далеко не найкращими цілями. Чому не варто вимикати все від електромережі? Бо це вплине на стабільність і також вдарить по енергосистемі.
Ми ще раз нагадуємо про рекомендації розумного споживання електроенергії, у зв‘язку з ракетними обстрілами сьогодні. Основне прохання – не вмикати потужні електроприлади одночасно з 17.00 до 23.00. Ми просимо трошки змінити свої звички та перенести прання на нічні години, зменшити частоту використання електрочайників, вимкнути на пару годин теплу підлогу, не пилотяжити та не прасувати одночасно. Заряджайте свої павербанки та акумуляторні ліхтарі вночі. Нічого додатково робити наразі не потрібно, – наголосили у Львівобленерго 12 жовтня.
Якщо бачите подібні повідомлення, то обов'язково перевіряйте їх на офіційних порталах чи сторінках держустанов. Коли заклики не мають посилань на джерело, то це вже має зменшити рівень довіри.
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