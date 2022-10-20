Зима близько: у Мінрегіоні нагадали, що має зробити кожен українець

В Україні наближається опалювальний сезон, який в умовах війни може бути доволі складним. Тому у Мінрегіоні зібрали важливі поради для громадян, як підготуватись до похолодання.

Опалювальний сезон 2022 під час воєнного стану залишається доволі важливою темою для українців. Тому у Міністерстві розвитку громад та території України нагадали, як самостійно потурбуватись, щоб ваші домівки залишались теплими під час зими. Ці прості поради дозволять також зменшити витрати теплової енергії.

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Сьогодні від кожного громадянина залежить підготовка всієї держави до опалювального сезону. Важливо, щоб кожен із нас перевірив, чи він належно підготував свою оселю до зими та холодів. Ворог варварськи руйнує інфраструктурні об’єкти, щоб залишити нас без тепла та світла. Маємо бути згуртованими та сильними, щоб перемогти і ворога, і зиму!, – наголошує очільники Мінрегіону Олексій Чернишов

Тому українцям варто вже потурбувати про підготовку вікон та їх ущільнення, обрати та обладнати кімнату для обігріву на випадок екстреної ситуації, наклеїти тепловідбивний екран на стіни за батареями, перевірити роботу розеток та загалом електросистеми, підготувати план дій з сусідами та близькими на випадок надзвичайної ситуації.

Дізнайтесь більше порад для українців у зручному форматі списків (зображення можна зберегти).

Як підготувати квартиру до опалювального сезону:

Як підготувати будинок до опалювального сезону:

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