Які пристрої "з'їдають" найбільше електроенергії: відповідь Укренерго

Масові аварійні відключення електрики в Україні змусили місцеві органи влади закликати громадян до економії. Тому в Укренерго назвали пристрої, які споживають найбільше електрики.

Через ракетні удари російських окупантів по важливих об'єктах інфраструктури частина українських міст стикнулась з проблемами з електропостачанням. Задля відновлення повноцінної роботи та проведення всіх необхідних аварійних дій в Укренерго закликали обачніше користуватись електричними приладами, а також розповіли, що саме "з'їдає" найбільше енергії.

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Виявилось, що понад чверть (28%) від загального споживання електроенергії складають саме комп'ютери та телевізори.



На другому місці опинилось прання та сушіння одягу – 14%, а замикає трійку освітлення (13%). Що ж до морозильників та холодильників, то вони споживають 11% від загальної цифри. Ще 9% витрачається на приготування їжі та всього 8% на миття посуду.

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Нагадаємо, що українців попросили зменшити використання електроенергії у найзавантаженіші періоди доби - з 8 до 11 години та з 17 до 23.

Найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади, – пояснили в Укренерго.

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