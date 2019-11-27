Корисні осінні ідеї для вашого столу

Традиційні страви осіннього меню – ті, що зігрівають у холод і створюють відчуття домашнього затишку. Про такі і поговоримо!

Апетитний гарбуз, багата вітамінами журавлина, соковита індичка і хрустке імбирне печиво, що нагадує про наближення улюблених зимових свят, – одні з найпопулярніших складових осіннього меню. Саме час готувати апетитні, ситні, зігріваючі страви!

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Різотто з гарбузом

Взяти гарбуз середнього розміру, помити і очистити від шкірки. Нарізати невеликими кубиками, побризкати невеликою кількістю оливкової олії, посолити і поперчити. Поставити гарбуз в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Почистити цибулю і часник, потім дрібно нарізати. Розігріти глибоку сковорідку, кинути шматочок вершкового масла і прожарити на ньому цибулю з часником до прозорості. Висипати в сковороду рис і дати йому 3 хвилини увібрати в себе часниково-цибулевий аромат. Потім поступово влити в рис гарячий курячий бульйон (не відразу весь, а частинами – він почне вбиратися в рис і випаровуватися) і дати йому проваритися 15 хвилин. Потім додати до рису кубики гарбуза і акуратно перемішати. Якщо потрібно, додати ще трохи бульйону, але не переборщити – різотто не повинен бути схожим на суп. Готувати рис ще близько 20-25 хвилин. Потім вимкнути вогонь, а зверху покласти шматочок вершкового масла. Перед тим, як подавати страву в гарячому вигляді, потрібно посипати його тертим пармезаном.

Французькі млинчики з яблуками

Нам треба розтопити вершкове масло в сковороді на середньому вогні до утворення піни. Додати яблука і смажити протягом 2-3 хвилин з кожного боку або до золотистого кольору. Додати цукор і вершки і варити, помішуючи, протягом 1-2 хвилин, поки соус не загусне і яблука не стануть м'якими. Нагріти млинцеву сковороду діаметром 18 см на середньому вогні. Змастити розтопленим вершковим маслом. Додати 2 столові ложки рідкого тіста. Готувати млинець протягом 2-3 хвилин, перевернути на іншу сторону і смажити ще 1-2 хвилини, до золотистого кольору. Спекти скільки потрібно млинчиків. Скласти млинці вчетверо. Подавати з карамелізованими яблуками або морозивом.

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Запіканка з баклажанів з м'ясом

Баклажани, або "синенькі", як їх називають на півдні, – не просто смачний, але і дуже корисний овоч: у ньому багато вітамінів групи В, калію і цинку, а сік баклажанів має бактерицидні властивості. Приготуйте воду для маринаду баклажанів. Налийте в миску і посоліть. Потім наріжте баклажани кільцями і покладіть в маринад. Поки вони "відлежуються", підготуйте овочі. Наріжте помідори і цибулю кільцями. Яловичу шийку невеликими кубиками. Тепер киньте в нагріту сковороду муку, обсмажте трохи і додайте м'ясо. Баклажани викладіть на рушник або серветку. Необхідно їх просушити. Потім викладіть у форму для випікання спочатку все м'ясо, потім баклажани, а зверху можете викласти мозаїку з решти овочів. Випікайте в духовці 40 хвилин.

Варення з айви з корицею

Осінь – чудова пора робити смачне варення з айви, яке можна використовувати не тільки для сімейних чаювань зимовими вечорами, але і в якості начинки для пиріжків. Айва є найближчим родичем яблук і груш. Але, на відміну від цих фруктів, тверді плоди айви в сирому вигляді, на думку лікарів, шкідливі для кишечника. Тож, нам треба очистити айву, порізати на четвертинки. Видалити серцевину. Порізати дрібними кубиками. Покласти в каструлю і залити водою так, що б вона покривала шматочки айви. Довести до кипіння. Потім тримати на середньому вогні, помішуючи, хвилин 20 поки айва не стане м'якою. Додаємо цукор, лимонний сік і корицю. Зменшити вогонь і дати цукру розчинитися (помішувати хвилин 5). Після чого, помішуючи час від часу, тримати ще хвилин 25 на маленькому вогні. Зняти з вогню, дати трохи охолонути і перекласти в підготовлену банку.

Салат з печерицями та картоплею

Осінь особливо шанується грибниками. Гриби почали вживати дуже давно, тому навіть зараз на основі знань наших предків грибники не збирають їх маловідомі види. Дуже важливо при зборі грибів знати отруйні, щоб не покласти їх собі в кошик. Так само, як і у вересні, у жовтні можна назбирати пристойний кошик їстівних грибів. Тому під яскравими листочками не пропустите капелюшки рижиків, сироїжок, маслюків. Однак наш салат не потребує "полювання". Смачні печериці можна придбати цілий рік у будь-якому супермаркеті. Підсмажте на олії гриби і дайте їм охолонути.

Зваріть картоплю, очистіть від шкірки і поріжте дрібними шматочками. Подрібніть цибулю, кріп і петрушку. Змішайте гриби і варену картоплю, заправте сметаною. Посоліть і поперчіть, додайте цукор, а зверху посипте цибулею і зеленню.

Яловича печінка в гранатовому соусі

Страви з яловичої печінки займають гідне місце в сучасній кулінарії, так що питання про те, як готувати яловичу печінку цікавить багатьох господинь і господарів. Для початку треба замочити печінку в молоці на кілька годин. Яловичу печінку промити, видалити плівки і нарізати середніми скибочками. На сковороді розігріти вершкове масло, обсмажити печінку з обох сторін протягом 5-7 хвилин. Зняти зі сковороди. Крохмаль розвести у невеликій кількості холодної води, тонкою цівкою влити його в гранатовий сік. Посолити, поперчити за смаком, додати коріандр. Влити суміш в сковороду, де смажилася печінка, змішати з її соком і, помішуючи, довести до кипіння. Готову печінку викласти на блюдо, полити гарячим гранатовим соусом. Прикрасити страву свіжою зеленню і зернами граната.

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