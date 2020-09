Кінець епохи: стало відомо, що реаліті-шоу Сімейство Кардашян закривають

Стало відомо, що американське реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) закриється у 2021 році. Про це повідомила у своєму Instagram зірка проєкту Кім Кардашян.

Скандальна зірка зізналась, що їй дуже шкода, але це рішення потрібно було прийняти.

"З сумом у серці ми прийняли важке сімейне рішення попрощатися з шоу "Сімейство Кардашян". Після всього, що відбувалося за ці 14 років, 20 сезонів, сотні епізодів і численні спін-оффи, ми безмежно вдячні усім, хто спостерігав за нами всі ці роки", – написала Кім Кардашян.

Останній сезон шоу вийде в ефір на початку 2021 року.

"Якби я не брала участі в "Сімействі Кардашян", я б не була тією, хто я сьогодні. Я так неймовірно вдячна усім, хто спостерігав і підтримував мене і мою сім'ю ці 14 неймовірних років. Це шоу зробило нас тими, хто ми є, і я назавжди залишуся в боргу перед усіма, хто зіграв свою роль у формуванні нашої кар'єри та назавжди змінив наше життя", – наголосила вона.

Прем'єра реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" відбулася 14 жовтня 2007 року на розважальному кабельному телеканалі E!

