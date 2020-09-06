Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Хлоя Саксон, – британська модель з Манчестера, яка не дає спокою чоловікам своїми пікантними фото.

Спекотна мешканка туманного Альбіону встигла зачарувати понад 820 тисяч шанувальників в Instagram. І це не дивно, адже наша сьогоднішня героїня Хлоя Саксон регулярно публікує у мережі такі знімки, від яких серце починає битися швидше.

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Багато моделей схожі між собою, і Хлою Саксон часто називають британською Кім Кардашян – і зовсім не даремно. У Хлої пишні форми, які вона часто обтягує деталями гардеробу, на її тілі одяг просто перетворюються у смужки тканини.

34-річна красуня ніколи не відмовиться від примірки нової білизни або купальників. Саме такий підхід і привернув в Instagram таку армію шанувальників. Адже комплекти на моделі з кожним разом стають все відвертіші і відвертіші. А іноді її знімки уже настільки сміливі, що краще б вона не одягала бікіні або бюстгальтер, вони тільки псують картину. Переконайся сам:

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