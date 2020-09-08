Скандальна Кім Кардашян здивувала новими фото в білизні

Популярна модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через незвичайні фото лише у спідньому.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 188 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно зірка опублікувала кілька фото лише у боді, підкресливши свої апетитні форми. Але не лише це стало родзинкою знімків, адже Кім позує у кімнаті, де абсолютно все у принтах з її колекції спіднього. Навіть на подушках можна побачити спокусливі кадри зі зйомок для її бренду Skims.

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