Кіану Рівз здивував мережу ірокезом, бородою і голим пузом

У мережі з'явилися фотографії голлівудського актора Кіану Рівза, на яких він постав у незвичному образі з ірокезом.

Шанувальники артиста із захопленням відреагували на перевтілення Рівза. Фанати залишили в коментарях під фото безліч захоплених слів.

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"Я підтримую новий стиль вікінга-серфінгіста", − написала @hatariodyr. "Чесно, хто з нас не проходив через цю фазу пухнастого волосся, гігантської бороди і полу топіка?", − запитав @captaingauthier. Деякі користувачі відзначили, що, швидше за все, зачіска і борода актора несправжні.

keanu reeves trying out a new look pic.twitter.com/XRiaIHf2dm — keanu doing things (@keanuthings) August 2, 2019

Зараз актор знімається в продовженні американської науково-фантастичної комедії 1989 року Неймовірні пригоди Білла і Теда. У фільмі Кіану Рівз виконує роль Теда. Перший фільм з його участю Неймовірні пригоди Білла і Теда вийшов у 1989 році. Другу частину Фальшиву подорож Білла і Теда показали на великих екранах у 1991. Вихід третьої ж запланований на 2020 рік. У продовженні серії старі друзі Білл і Тед будуть подорожувати в часі для пошуку натхнення і порятунку людства.

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