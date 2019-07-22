Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Кіану Рівз підкорив мережу своїм вчинком: фотофакт

  • 65
Кіану Рівз - фото 1
Кіану Рівз / instagram

Як відомо, голлівудський актор Кіану Рівз зараз знімається в музичній комедії "Біл і Тод". Зйомки картини проходять в Луїзіані і місцеві жителі роблять все, щоб привернути увагу актора. Але й сам Кіану здивував шанувальників своїм вчинком.

Так, найбільше пощастило шанувальниці на ім'я Стейсі. Дізнавшись про те, що Кіану Рівз буде проїжджати на знімальний майданчик повз її будинок, вона разом з синами змайструвала табличку з написом "Ти захоплюючий". Кортеж із зіркою зупинився поряд з її будинком. З машини вийшов сам Рівз, встав на коліна і написав відповідь: "Це ти захоплююча!".

І ще: Алессандра Амбросіо знялася оголеною для Vogue: інтимні фото

"Вчора ця вивіска стояла на галявині по дорозі на знімальний майданчик. Кіану вистрибнув з машини і зробив це", – написав у Twitter письменник Ед Соломон, який супроводжував Рівза.

Фраза "Ти захоплююча" актором була вибрана не випадково. На початку червня, коли Кіану під час конференції Microsoft представляв геймерам гру Cyberpunk 2077 зі своєю участю, він назвав гру захоплюючою. На що один з фанатів вигукнув: "Ні, це ви захоплюючий!".

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 702
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 636
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1626340
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз