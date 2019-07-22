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Кіану Рівз підкорив мережу своїм вчинком: фотофакт
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Як відомо, голлівудський актор Кіану Рівз зараз знімається в музичній комедії "Біл і Тод". Зйомки картини проходять в Луїзіані і місцеві жителі роблять все, щоб привернути увагу актора. Але й сам Кіану здивував шанувальників своїм вчинком.
Так, найбільше пощастило шанувальниці на ім'я Стейсі. Дізнавшись про те, що Кіану Рівз буде проїжджати на знімальний майданчик повз її будинок, вона разом з синами змайструвала табличку з написом "Ти захоплюючий". Кортеж із зіркою зупинився поряд з її будинком. З машини вийшов сам Рівз, встав на коліна і написав відповідь: "Це ти захоплююча!".
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"Вчора ця вивіска стояла на галявині по дорозі на знімальний майданчик. Кіану вистрибнув з машини і зробив це", – написав у Twitter письменник Ед Соломон, який супроводжував Рівза.
Фраза "Ти захоплююча" актором була вибрана не випадково. На початку червня, коли Кіану під час конференції Microsoft представляв геймерам гру Cyberpunk 2077 зі своєю участю, він назвав гру захоплюючою. На що один з фанатів вигукнув: "Ні, це ви захоплюючий!".
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