Кіану Рівз став героєм індійського бойовика: кумедне відео

Здається, експерименти з нейромережею DeepFake – це чи не найкраще, що траплялося у 2019 році. Завдяки їм у "Матриці" з'явився Брюс Лі, у "Термінаторі" – Сталлоне, в "Сяйві" – Джим Керрі, а тепер... Тепер Кіану Рівза відправили до Боллівуду. Це треба бачити!

Відразу ж зауважимо, що Кіану виглядає не ідеально, але сама ідея – геніальна!

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Це твої справжнє волосся, Джон Вік [wig – перука, прим.ред]? Ти знаєш, якого "Джона Віка" я ненавиджу найбільше? Першого. І другого! – повідомляють Кіану Рівзу звичайні індійські хулігани.

Поки актор голими руками вириває з кріплення вуличний ліхтар, нахаби намагаються сховатися на джипі. Але Рівз виявляється швидшим за автомобіль і розбиває прилад вуличного освітлення об голову водія, вставляє стовп у кермо, через що машина відразу ж робить кульбіт у повітрі.

Загалом, це варто побачити самостійно. Може, "найкращій людині на планеті" і правда варто було б випробувати себе в шедеврах індійського кіно? Йому все по плечу: зовсім недавно він і про воду пофілософствував, і пограбування зупинив.

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