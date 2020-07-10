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Katy Perry – Smile: слухайте новий сингл співачки з майбутнього альбому

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Кеті Перрі представила нову пісню - фото 1
Кеті Перрі представила нову пісню

Співачка Кеті Перрі, котра очікує на появу первістка, випустила сингл з майбутнього альбому Smile. Слухайте онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Зазначимо, що альбом Smile Кеті Перрі вийде 14 серпня, тож очікувати залишилося не так уже й багато.

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А поки рекомендуємо послухати титульний сингл, який однозначно вартий вашої уваги.

Katy Perry – Smile, слухати онлайн нову пісню співачки:

Я написала цю пісню, коли переживала один з найпохмуріших періодів свого життя. Коли я слухаю її тепер, це прекрасне нагадування про те, що змогла через це пройти. Ці три хвилини заряджають надією, – розповідає співачка.

Katy Perry – Smile, текст пісні

[Chorus]
Yeah, I'm thankful
Scratch that, baby, I'm grateful
Gotta say it's really been a while
But now I got back that smile (Smile)
I'm so thankful
Scratch that, baby, I'm grateful
Now you see me shine from a mile
Finally got back that smile (Smile)

[Verse 1]
Every day, Groundhog Day
Goin' through motions felt so fake
Not myself, not my best
Felt like I failed the test

[Pre-Chorus]
But every tear has been a lesson
Rejection can be God's protection
Long hard road to get that redemption
But no shortcuts to a blessin'

[Chorus]
Yeah, I'm thankful
Scratch that, baby, I'm grateful
Gotta say it's really been a while
But now I got back that smile (Smile)
I'm so thankful
Scratch that, baby, I'm grateful
Now you see me shine from a mile
Finally got back that smile (Smile)

[Verse 2]
I'm 2.0, remodeled
Used to be dull, now I sparkle
Had a piece of humble pie
That ego check saved my life

[Pre-Chorus]
Now I got a smile like Lionel Richie
Big and bright, need shades just to see me
Tryna stay alive just like I'm the Bee Gees (Oh, woah)
A Mona Lisa masterpiece (Now I'm)

[Chorus]
Yeah, I'm thankful
Scratch that, baby, I'm grateful
Gotta say it's really been a while
But now I got back that smile (C'mon, smile, woo)
I'm so thankful
Scratch that, baby, I'm grateful (So grateful)
Now you see me shine from a mile
Finally got back that smile (Smile, oh, oh)

[Bridge]
I'm so thankful
'Cause I finally, 'cause I finally
I'm so grateful
'Cause I finally, 'cause I finally (Oh)

[Chorus]
Yeah, I'm thankful
Scratch that, baby, I'm grateful
Gotta say it's really been a while
But now I got back that smile (Woo, smile)
I'm so thankful
Scratch that, baby, I'm grateful
Now you see me shine from a mile
Finally got back that smile (Smile, oh, oh)

[Outro]
I'm so thankful
'Cause I finally, 'cause I finally
Smile (Oh)
I'm so grateful
'Cause I finally, 'cause I finally
Smile (Oh, oh)

Нагадаємо, що останній альбом Кеті Перрі Witness вийшов у 2017 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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