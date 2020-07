Katy Perry – Smile: слухайте новий сингл співачки з майбутнього альбому

Співачка Кеті Перрі, котра очікує на появу первістка, випустила сингл з майбутнього альбому Smile. Слухайте онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Зазначимо, що альбом Smile Кеті Перрі вийде 14 серпня, тож очікувати залишилося не так уже й багато.

А поки рекомендуємо послухати титульний сингл, який однозначно вартий вашої уваги.

Katy Perry – Smile, слухати онлайн нову пісню співачки:

Я написала цю пісню, коли переживала один з найпохмуріших періодів свого життя. Коли я слухаю її тепер, це прекрасне нагадування про те, що змогла через це пройти. Ці три хвилини заряджають надією, – розповідає співачка.

Katy Perry – Smile, текст пісні

[Chorus]

Yeah, I'm thankful

Scratch that, baby, I'm grateful

Gotta say it's really been a while

But now I got back that smile (Smile)

I'm so thankful

Scratch that, baby, I'm grateful

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile)



[Verse 1]

Every day, Groundhog Day

Goin' through motions felt so fake

Not myself, not my best

Felt like I failed the test



[Pre-Chorus]

But every tear has been a lesson

Rejection can be God's protection

Long hard road to get that redemption

But no shortcuts to a blessin'



[Chorus]

Yeah, I'm thankful

Scratch that, baby, I'm grateful

Gotta say it's really been a while

But now I got back that smile (Smile)

I'm so thankful

Scratch that, baby, I'm grateful

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile)

[Verse 2]

I'm 2.0, remodeled

Used to be dull, now I sparkle

Had a piece of humble pie

That ego check saved my life



[Pre-Chorus]

Now I got a smile like Lionel Richie

Big and bright, need shades just to see me

Tryna stay alive just like I'm the Bee Gees (Oh, woah)

A Mona Lisa masterpiece (Now I'm)



[Chorus]

Yeah, I'm thankful

Scratch that, baby, I'm grateful

Gotta say it's really been a while

But now I got back that smile (C'mon, smile, woo)

I'm so thankful

Scratch that, baby, I'm grateful (So grateful)

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile, oh, oh)



[Bridge]

I'm so thankful

'Cause I finally, 'cause I finally

I'm so grateful

'Cause I finally, 'cause I finally (Oh)

[Chorus]

Yeah, I'm thankful

Scratch that, baby, I'm grateful

Gotta say it's really been a while

But now I got back that smile (Woo, smile)

I'm so thankful

Scratch that, baby, I'm grateful

Now you see me shine from a mile

Finally got back that smile (Smile, oh, oh)



[Outro]

I'm so thankful

'Cause I finally, 'cause I finally

Smile (Oh)

I'm so grateful

'Cause I finally, 'cause I finally

Smile (Oh, oh)

Нагадаємо, що останній альбом Кеті Перрі Witness вийшов у 2017 році.

