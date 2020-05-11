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Кеті Перрі поділилася відео з УЗД майбутньої дитини

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Кеті Перрі - фото 1
Кеті Перрі / instagram

Популярна американська співачка Кеті Перрі у День матері опублікувала у своєму Instagram відео c УЗД майбутньої дитини.

"Коли ваша дочка, яка ще не народилася показує вам середній палець з матки, ви розумієте, що вас чекає", – підписала свій пост Кеті Перрі.

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"Це геніально", "У неї вже потенціал Кеті", "Це відео – все, що мені було потрібно", – коментують допис шанувальники співачки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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