Вагітна Кеті Перрі роздяглася у новому кліпі

Американська попспівачка Кеті Перрі представила новий кліп на композицію Daisies (Маргаритки). Відео артистка зняла на природі в умовах карантину. У кліпі знаменитість знялася оголеною.

У ролику вагітна 35-річна зірка повністю роздягається біля красивого кам'янистого водоспаду. Оголеною вона заходить в лісовий струмок.

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"Я написала цю пісню кілька місяців тому, як заклик залишатися вірними курсу, який ви самі собі поставили, незалежно від того, що можуть думати інші. Нещодавно вона набула для мене нового значення, з огляду на те, що переживає весь світ", – прокоментувала Перрі своє відео.

Вона також висловила надію, що її композиція "стане саундтреком для ваших мрій". Режисер кліпу – режисер-документаліст Ліза Волошин. Відео вже переглянули понад 577 тисяч разів.

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