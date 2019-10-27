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Кардиган Курта Кобейна продали за шалену суму

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Курт Кобейн - фото 1
Курт Кобейн / 360tv

Легендарну кофту співака Курта Кобейна продали за 334 тисячі доларів. Про це розповів аукціонний дім Juliens Auctions в Twitter.

Аукціон мав назву "Ікони та ідоли: рок-н-рол" і проходив в нью-йоркському кафе. Повідомляється, що вінтажний кардиган Кобейн одягав на виступ музичної групи Nirvana під час шоу MTV Unplugged в 1993 році, за рік до самогубства.

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У 2015 році кардиган був проданий на аукціоні за 137 тисяч доларів при прогнозованій ціні у 40-60 тисяч доларів.

Курт Кобейн – лідер Nirvana, один з основоположників музичного стилю гранж. Колектив випустив три студійні і один концертний альбоми. Nirvana розпалася в 1994 році після самогубства Кобейна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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