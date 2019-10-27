Кардиган Курта Кобейна продали за шалену суму

Легендарну кофту співака Курта Кобейна продали за 334 тисячі доларів. Про це розповів аукціонний дім Juliens Auctions в Twitter.

Аукціон мав назву "Ікони та ідоли: рок-н-рол" і проходив в нью-йоркському кафе. Повідомляється, що вінтажний кардиган Кобейн одягав на виступ музичної групи Nirvana під час шоу MTV Unplugged в 1993 році, за рік до самогубства.

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SOLD for $334,000! A vintage cardigan sweater worn by Kurt Cobain during Nirvana's MTV Unplugged performance in 1993.



Sold in our "Icons & Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/ahsXX38A8G! #JuliensAuctions #Auction #KurtCobain #Nirvana pic.twitter.com/lnxaTpxuoJ — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) October 26, 2019

У 2015 році кардиган був проданий на аукціоні за 137 тисяч доларів при прогнозованій ціні у 40-60 тисяч доларів.

Курт Кобейн – лідер Nirvana, один з основоположників музичного стилю гранж. Колектив випустив три студійні і один концертний альбоми. Nirvana розпалася в 1994 році після самогубства Кобейна.

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