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ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?
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Знижки на Чорну п'ятницю пропонують чи не у всіх магазинах, а полиці наповнені всіма можливими товарами світу. Кожен знайде щось для себе. А яка річ чекає на тебе? Перевір це у тесті на Радіо МАКСИМУМ!
Довгоочікувана Чорна п'ятниця – чудовий привід придбати потрібні речі за смішні ціни, адже масовий розпродаж влаштовують по всьому світу. Проте не завжди покупці знаходять тільки необхідне, адже захопитися шопінгом дуже легко. Дізнайтеся, що дивне та непотрібне чекає на вас серед товарів на Чорну п'ятницю – проходьте тест!
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