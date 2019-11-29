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Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?

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покупки на Чорну п'ятницю - фото 1
покупки на Чорну п'ятницю

Знижки на Чорну п'ятницю пропонують чи не у всіх магазинах, а полиці наповнені всіма можливими товарами світу. Кожен знайде щось для себе. А яка річ чекає на тебе? Перевір це у тесті на Радіо МАКСИМУМ!

Довгоочікувана Чорна п'ятниця – чудовий привід придбати потрібні речі за смішні ціни, адже масовий розпродаж влаштовують по всьому світу. Проте не завжди покупці знаходять тільки необхідне, адже захопитися шопінгом дуже легко. Дізнайтеся, що дивне та непотрібне чекає на вас серед товарів на Чорну п'ятницю – проходьте тест!

І ще: Чорна п'ятниця 2019: поради, як купити на розпродажі речі зі знижками

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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