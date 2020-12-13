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Калита на Андрія: як приготувати традиційну українську страву – рецепт від Клопотенка

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Рецепт калити від Клопотенка - фото 1
Рецепт калити від Клопотенка / zernograd

13 грудня, на Андрія, заведено готувати особливу страву – калиту. Це не просто обрядовий корж, а ще й смаколик, який варто скуштувати. Тому ділимось простим рецептом калити від Клопотенка.

Калита – це корж, який готують на Андріївські вечорниці та підвішують, аби хлопці змагались, хто більше відкусить. Звісно ж, ця випічка є не лише обрядовою, а й дуже смачною. Тому її можна приготувати вдома та їсти просто до чаю, навіть якщо не плануєте жодних забав 13 грудня.

До теми: Привітання на День ангела Андрія 2020 у прозі: побажання своїми словами

Рецептом смачної калити поділився Євген Клопотенко, який цьогоріч вперше її приготував, але трохи покращив традиційний рецепт.

Рецепт калити від Клопотенка

Інгредієнти:

  • 400 г борошна
  • 200 мл молока
  • 1 яйце
  • 75 г вершкового масла
  • 75 г цукру
  • 3 ст.л. меду
  • 3 ст.л. меленого маку
  • 5 ст.л. родзинок
  • 1 ч.л. соди
  • 1 ст.л. оцту
  • 0,5 ч.л. солі

Інгредієнти для оздоблення:

  • 3 ст.л. маку
  • 3 ст.л. волоських горіхів
  • 1 хурма
  • 6 ст.л. меду

Спосіб приготування:

  • Молоко змішати з медом, сіллю, цукром і вершковим маслом, а також підігріти до однорідної маси;
  • Додати туди яйця та добре вимішати;
  • Додати борошно з собою, оцет, мак та родзинки;
  • Замісити тісто, щоб воно було липким;
  • Викласти на пергамент та сформувати диск з отвором по центру;
  • Прикрасити верх скибками хурми, маком та горіхами;
  • Пекти у духовці при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин
  • Змастити частиною меду ще гарячу калиту, а частину – через хвилин 10.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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