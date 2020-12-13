Калита на Андрія: як приготувати традиційну українську страву – рецепт від Клопотенка

13 грудня, на Андрія, заведено готувати особливу страву – калиту. Це не просто обрядовий корж, а ще й смаколик, який варто скуштувати. Тому ділимось простим рецептом калити від Клопотенка.

Калита – це корж, який готують на Андріївські вечорниці та підвішують, аби хлопці змагались, хто більше відкусить. Звісно ж, ця випічка є не лише обрядовою, а й дуже смачною. Тому її можна приготувати вдома та їсти просто до чаю, навіть якщо не плануєте жодних забав 13 грудня.

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Рецептом смачної калити поділився Євген Клопотенко, який цьогоріч вперше її приготував, але трохи покращив традиційний рецепт.

Рецепт калити від Клопотенка

Інгредієнти:

400 г борошна

200 мл молока

1 яйце

75 г вершкового масла

75 г цукру

3 ст.л. меду

3 ст.л. меленого маку

5 ст.л. родзинок

1 ч.л. соди

1 ст.л. оцту

0,5 ч.л. солі

Інгредієнти для оздоблення:

3 ст.л. маку

3 ст.л. волоських горіхів

1 хурма

6 ст.л. меду

Спосіб приготування:

Молоко змішати з медом, сіллю, цукром і вершковим маслом, а також підігріти до однорідної маси;

Додати туди яйця та добре вимішати;

Додати борошно з собою, оцет, мак та родзинки;

Замісити тісто, щоб воно було липким;

Викласти на пергамент та сформувати диск з отвором по центру;

Прикрасити верх скибками хурми, маком та горіхами;

Пекти у духовці при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин

Змастити частиною меду ще гарячу калиту, а частину – через хвилин 10.

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