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Калита на Андрія: як приготувати традиційну українську страву – рецепт від Клопотенка
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13 грудня, на Андрія, заведено готувати особливу страву – калиту. Це не просто обрядовий корж, а ще й смаколик, який варто скуштувати. Тому ділимось простим рецептом калити від Клопотенка.
Калита – це корж, який готують на Андріївські вечорниці та підвішують, аби хлопці змагались, хто більше відкусить. Звісно ж, ця випічка є не лише обрядовою, а й дуже смачною. Тому її можна приготувати вдома та їсти просто до чаю, навіть якщо не плануєте жодних забав 13 грудня.
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Рецептом смачної калити поділився Євген Клопотенко, який цьогоріч вперше її приготував, але трохи покращив традиційний рецепт.
Рецепт калити від Клопотенка
Інгредієнти:
- 400 г борошна
- 200 мл молока
- 1 яйце
- 75 г вершкового масла
- 75 г цукру
- 3 ст.л. меду
- 3 ст.л. меленого маку
- 5 ст.л. родзинок
- 1 ч.л. соди
- 1 ст.л. оцту
- 0,5 ч.л. солі
Інгредієнти для оздоблення:
- 3 ст.л. маку
- 3 ст.л. волоських горіхів
- 1 хурма
- 6 ст.л. меду
Спосіб приготування:
- Молоко змішати з медом, сіллю, цукром і вершковим маслом, а також підігріти до однорідної маси;
- Додати туди яйця та добре вимішати;
- Додати борошно з собою, оцет, мак та родзинки;
- Замісити тісто, щоб воно було липким;
- Викласти на пергамент та сформувати диск з отвором по центру;
- Прикрасити верх скибками хурми, маком та горіхами;
- Пекти у духовці при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин
- Змастити частиною меду ще гарячу калиту, а частину – через хвилин 10.
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