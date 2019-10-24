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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Меган Маркл прикрасила обкладинку ювілейного випуску глянцю Tatler

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / Getty

Герцогиня Сассекська Меган Маркл з'явилася на обкладинці Tatler. Це видання є одним з найстаріших журналів Великобританії.

Так, портрет 38-річної герцогині Меган Маркл прикрасив обкладинку ювілейного 310-го випуску видання про світське життя, яка була напередодні представлена на офіційній сторінці Tatler в Instagram.

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Редакція розмістила на обкладинці портрет Маркл, зроблений у 2015 році для канадського сайту Bay Street Bull. На фото герцогиня зображена крупним планом, однак на оригінальній версії зображення вона позувала з золотими сережками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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