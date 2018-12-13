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День Святого Миколая Новий рік 2019 Ліга Чемпіонів

Свято Андрія Первозванного 2018 - що не можна робити 13 грудня

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Прикмети та заборони на свято Андрія - фото 1
Прикмети та заборони на свято Андрія

13 грудня усі віряни православної церкви вшановують пам'ять святого Андрія Первозванного, який був рідним братом апостола Петра. Це перше серйозне церковне зимове свято, яке віддавна супроводжується всілякими ритуалами, які не схвалюються церквою. Дізнайтеся, що не можна робити на День Андрія.

До останнього дня земного шляху Спасителя за Ним слідував його Первозванний апостол. Коли Дух Святий зійшов на усіх учнів Христа, апостоли кинули жереб, щоби визначити, хто й куди відправиться на служіння. Саме Андрію випали території, де розташовані слов'янські землі. Тому День пам'яті Андрія Первозванного завжди у нас проводиться з таким бгагоговінням.

Не забудьте привітати: Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини

Свято Андрія завжди супроводжувалося народними віруваннями й обрядами. Зокрема, люди спостерігали за погодою у цей день, щоб передбачити, що буде далі.

Прикмети на День Андрія Первозванного

  • Якщо у цей день буде сніжити, і сніг не розтане, то він буде лежати ще 110 днів.
  • Перед тим, як набрати воду з ополонки, її слухали. Шум свідчив про те, що буде хуртовина, а от тиша – зима буде спокійною.
  • Морозний ясний день передбачав добрий і гарний врожай.
  • Якщо в День Андрія вогонь у печі горить червоним полум'ям, то скоро почнеться холоднеча, а білим – відлига.
Придивіться до вогню у печі - фото 294839
Придивіться до вогню у печі

Що не можна робити на День Андрія?

З Андрієвого дня і до самого Нового року або Хрещення не можна було займатися прядінням, шиттям і ткацтвом, щоб не накликати біду. Втім, священики сходяться на думці, що якщо в родині чогось не вистачало для елементарного виживання, то можна було і дров наколоти, і одежину зашити, щоб не замерзнути. Головне – не зловживати. Також не варто вживати спиртні напої під час застілля. Крім того, у цей день не можна лихословити та лаятися.

Ось що не можна робити на Андрія - фото 294838
Ось що не можна робити на Андрія

Натомість вітається відвідування гостей, як і запрошення на свято у свою оселю.

Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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