Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото

Розкішний маєток в Беверлі-Хіллз, який колись належав Бреду Пітту і Дженніфер Еністон, виставлено на продаж за 44,5 мільйона доларів.

Будинок, який захований за високим живоплотом, побудований в стилі французького нормандського відродження. У маєтку є чотири спальні з ванними кімнатами і велика кількість розважальних просторів. За круглим фойє розташована вітальня, розміром з бальний зал з глянцевими чорними дерев'яними підлогами і каміном з білого мармуру. Вікна від підлоги до стелі виходять на простору розважальну терасу з видом на доглянуту територію в задній частині будинку.

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Крім бару, в будинку є басейн і спа-салон, тенісний корт і будинок для гостей.

Після шлюбу і розлучення з актором Джастіном Теру Еністон проживає у відреставрованому особняку в одному з районів Лос-Анджелеса, який вона придбала у 2012 році майже за 21 млн доларів. Пітт після розлучення з Анджеліною Джолі оселився в придбаному за 5 млн доларів житлі в зірковому комплексі району Лос-Феліс в Лос-Анджелесі.

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