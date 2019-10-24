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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото

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Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта - фото 1
Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта / dirt

Розкішний маєток в Беверлі-Хіллз, який колись належав Бреду Пітту і Дженніфер Еністон, виставлено на продаж за 44,5 мільйона доларів.

Будинок, який захований за високим живоплотом, побудований в стилі французького нормандського відродження. У маєтку є чотири спальні з ванними кімнатами і велика кількість розважальних просторів. За круглим фойє розташована вітальня, розміром з бальний зал з глянцевими чорними дерев'яними підлогами і каміном з білого мармуру. Вікна від підлоги до стелі виходять на простору розважальну терасу з видом на доглянуту територію в задній частині будинку.

І ще: Стівен Кінг впускатиме відвідувачів у свій будинок, який надихнув його на хоррор Воно

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363534
Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363541

Крім бару, в будинку є басейн і спа-салон, тенісний корт і будинок для гостей.

Після шлюбу і розлучення з актором Джастіном Теру Еністон проживає у відреставрованому особняку в одному з районів Лос-Анджелеса, який вона придбала у 2012 році майже за 21 млн доларів. Пітт після розлучення з Анджеліною Джолі оселився в придбаному за 5 млн доларів житлі в зірковому комплексі району Лос-Феліс в Лос-Анджелесі.

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363528

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363529

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363530

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363531

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363532

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363533

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363535

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363536

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363537

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363538

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363539

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363540

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363542

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363543

Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото - фото 363544

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Джерело: dirt
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