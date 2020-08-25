Ілон Маск натякнув на вихід бюджетної Tesla на ринок Європи

Компанія Tesla може випустити доступний хетчбек для європейського ринку, який буде оновленою та здешевленою версією електричного седана Model 3. Підозрюємо, що такі плани виникли для того, аби конкурувати з електричними версіями Volkswagen.

Під час наради з інвесторами й аналітиками Маск зазначив, що у компанії "не вийде досягти успіху у своїй місії, якщо ми не зробимо машини доступними". Глава компанії додав, що занадто висока ціна електрокарів – одна з основних проблем Tesla, що викликають у нього занепокоєння.

Це цікаво: Створено Tinder для власників Tesla

"Було б розумно випустити якийсь компактний автомобіль і, можливо, ще одну модель більшої місткості", – сказав Маск.

Іншої інформації про можливу новинку він не надав. За даними Autocar, базою для хетчбека стане найдоступніша модель у лінійці Tesla – Model 3, а збірку можуть налагодити на заводі американської компанії Gigafactory 4 у Німеччині. На сьогодні "Гігафабрика" ще не добудована. За планами Маска, вона почне випускати електрокари Tesla Model 3 і Tesla Model Y і комплектуючі вже в наступному році.

Раніше глава Tesla розповідав про нову технологію, охарактеризовану як "революція в автомобільному кузовобудуванні", і гігантської машини для лиття алюмінію, яка з'явиться на підприємстві. За його словами, технологія дозволяє скоротити кількість окремих частин рами автомобіля з 70 до двох, роблячи виробництво простішим і дешевшим. Ймовірно, перша європейська "Гігафабрика" і машина, яка спрощує виготовлення кузовів, допоможуть прискорити створення нових моделей.

Патент на побудову кузовів для Tesla

Наразі у лінійку Tesla входять чотири електрокари: Model X, Model Y, Model S і Model 3. Останній – найдешевший автомобіль марки і коштує він у США від 37 990 доларів.

Читайте також: Названі найшвидші моделі Tesla: дивіться драйвове відео