Створено Tinder для власників Tesla

У сфері онлайн-знайомств ось-ось з'явиться новинка – додаток Tesla Dating, в якому можуть знайомитися тільки власники автомобілів Tesla.

Хоча на сайті Tesla Dating вже можна реєструватися, сам додаток поки не доступний для всіх охочих. Щоб потрапити в закритий клуб, потрібно підтвердити, що у вас дійсно є Tesla – і дочекатися запуску.

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За словами розробників, ідея витала в повітрі. Як тільки їхні друзі купували електроавтомобіль, всі їхні розмови були тільки про Tesla. Автори сподіваються, що новий додаток допоможе шанувальникам марки і Ілона Маска об'єднатися і знайти свою любов.

"Тому що LOVE пишеться з EV (electric vehicle – електроавтомобіль) – так звучить слоган нового ком'юніті", – іронізує один з коментаторів.

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