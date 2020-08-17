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Названі найшвидші моделі Tesla: дивіться драйвове відео

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Tesla - фото 1
Tesla / pocket

Багатьом подобаються електромобілі Tesla. Цікаво, яка модель виявиться найшвидшою, якщо зіштовхнути їх всередині модельного ряду?

Блогери Throttle House вирішили перевірити швидкісні можливості всіх актуальних електромобілів компанії: Tesla Model S, Model 3, Model X і компактного кросовера Tesla Model Y.

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Всі автомобілі зійшлися в драг-гонці по прямій. Варто відразу зазначити, що на відео записали, ймовірно, найтихіший змагальний заїзд у світі. Три електрокари не відтворюють звуків крім тихого свисту, який можна порівняти з вітром.

Автори YouTube-каналу The S, які знімають на відео експерименти з картонними конструкціями, вогнем і жувальними драже Mentos, створили копію Tesla Cybertruck. Мініатюрний пікап відправили у "мертву петлю" за допомогою 20 000 сірників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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