Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу

Журнал The New Yorker склав жартівливий словник епохи коронавірусу. У ньому зібрали неологізми і стійкі фрази, які з'явилися або набули нового значення під час пандемії COVID-19.

Ці слова однозначно увійдуть до вжитку і після того, як усе це закінчиться. Якщо це узагалі колись закінчиться.

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Maskhole (по аналогії з asshole – "придурок") – людина, яка носить маску таким чином, що робить її абсолютно неефективною, наприклад, під носом, під підборіддям, на потилиці.

Face naked ("показати обличчя") – коли людина відмовляється носити маску в громадських місцях.

Body mullet – комплект одягу винятково для Zoom-конференцій. Як правило, це гарний топ зверху, а нижче пояса – спідня білизна або і того менше.

NOVID-19 – 19 хвилин після занадто тісної взаємодії з незнайомцем без маски, протягом яких ви відчуваєте, як у вас починає дерти в горлі, і зростає впевненість у тому, що ви вмираєте. Іноді це триває довше, якщо такі опції, як шалене миття рук і полоскання рота антисептиком, недоступні.

Overdistancing ("передистанціювання") – коли людина у черзі перед вами має особливе метричне розуміння 2x2 метри: не підходить ближче, ніж на 6 метрів до людини, стоїть перед нею. У цьому випадку інші люди можуть інтерпретувати по-своєму, хто є крайнім, і втискуватися перед вами.

Domino distancing ("відстань доміно") – коли людина за вами в черзі підходить на дуже близьку відстань і змушує вас присунутися ближче до людини, що стоїть перед вами, і так по ланцюжку, поки всі не помруть.

Emotional distancing ("емоційне дистанціювання") – свідоме уникнення прийняття важливих рішень щодо стосунків або навіть їх обговорення.

Covideo ("ковідео") – коротке відео, в якому чиясь дитина на карантині робить щось прекрасне і/або жахливе. Публічне поширення такого ролика десь на межі між чимось милим і криком про допомогу.

Stockholm syndrome ("стокгольмський синдром") – припущення, що все буде добре і без будь-яких урядових обмежень.

Someday, Noneday, Whoseday?, Whensday?, Blursday, Whyday?, Doesn'tmatterday: зіпсовані назви днів тижня ("якийсь-з-днів", "ні-один-з-днів", "чий-день", "коли-день", "розмитий-день", "чомусь день", "не-має-значения-який-день").

Parenting ("виховання дітей") – здатність зрозуміти, чому PlayStation не працює з Wi-Fi.

Body Zoom-morphia ("бодізумморфія") – коли вам здається, що ваше зображення в груповому чаті настільки непривабливе, що ви не можете зосередитися на інших питаннях.

Quorumtine ("кворумтайн") – мінімальна кількість членів сім'ї, необхідна для вирішення, що дивитися по телевізору.

Pan-demic ("хлібодемія") – потенційно небезпечна частота випікання хліба вдома на карантині.

COVID-30 (раніше COVID-15) – кількість кілограмів, набраних середньостатистичним дорослим чоловіком під час карантину. Іноді це пов'язано з "хлібодемією".

Helter shelter (від helter skelter – "безлад" і shelter – "притулок") – момент на карантині, коли здається, що вдома всюди бруд і хаос, і вам хочеться сказати: "Та пішло воно все до біса, вийдімо на вулицю. мені все одно, що помремо ми і ще кілька інших людей".

Flattening the curve ("згладжування кривої") – спроба натягнути джинси після 3 місяців носіння спортивних штанів (див. COVID-30).

Going viral ("вірусний") – більше не використовується.

Маємо надію, що цей словник дозволить вам легше розумітися один з одним у цей непростий час.

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