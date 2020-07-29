Які профілі в Instagram стали популярнішими під час карантину

Хто став популярнішим в мережі під час карантину

Пандемія коронавірусу змусила людей перейти на дистанційну роботу та проводити вдома значно більше часу, аніж раніше. Тому не дивно, що користувачі соцмереж стали активнішими, а от як сторінки почали набирати популярність – читайте далі.

Недавні дослідження показали, що карантин приніс популярність сторінкам домашніх тварин у соціальних мережах. Люди значно частіше почали заходити на такі профілі, щоб подивитись на чарівних і кумедних улюбленців. Ще одним бонусом стало те, що самоізоляція допомогла притулкам для тварин, адже коти та собаки активніше знаходили для себе нову домівку, аніж до пандемії.

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Цікавим фактом є те, що американці надають перевагу собакам, а вже тоді котам та іншим пухнастикам (і не пухнастикам теж). За інформацією CrowdTangle, кількість дописів, де згадувались цуцики збільшилось на 38% ще на початку карантину. А за період з березня і до сьогодні кількість запитів щодо купівлі собак продовжує рости.

Кого ж обирають мешканці США? Найпопулярнішими породами серед собак стали золотисті ретривери, лабрадори, мопси та французькі бульдоги. Виявилось, що саме на сторінки цих тварин найчастіше підписуються в соцмережі Instagram. Тому не дивно, що рекламодавці також часто звертаються до власників таких собак. Адже це не лише вірні друзі, а й помічники щодо сімейного бюджету.

Виявилось, що спонсорська публікація у профілі улюбленця може принести господарю до 15 тисяч доларів. Звісно ж, якщо сторінка популярна. Тому цуцики не просто рятують від негативу у цей нелегкий час, а й допомагають фінансово.

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