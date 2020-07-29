Бізнесмен витратив державну допомогу на покупку нового Lamborghini, але спалився

Мешканець американського штату Флорида привласнив майже чотири мільйони доларів, які влада надала для виплат співробітникам у період епідемії коронавірусу. На отримані кошти підприємець купив собі новий Lamborghini Huracan. Як ви вже зрозуміли, жоден співробітник грошей не отримав.

У рамках програми допомоги підприємствам в умовах епідемії коронавірусу мешканець США подав заявку в державні органи на виділення 13 500 000 доларів. За підсумками розгляду, банк схвалив видачу 3 900 000 доларів, які бізнесмен міг не віддавати, за умови, що виділені кошти підуть на виплату заробітної плати співробітникам його підприємства.

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Після того, як кошти держдопомоги надійшли на рахунок, чоловік придбав собі новий Lamborghini Huracan вартістю 318 000 доларів. Крім того, підприємець продовжив витрачати виділені кошти у дорогих магазинах і готелях Маямі.

Чоловік витратив бюджетні гроші на покупку Lamborghini

Про аферу стало відомо, коли суперкар потрапив в аварію. Співробітники поліції, які прибули на місце ДТП, конфіскували автомобіль. Влада заарештувала рахунки чоловіка, на яких залишилося 3 400 000 доларів. Тепер шахраєві загрожує тюремне ув'язнення терміном до 30 років, а також штраф у розмірі мільйона доларів.

Виявити шахрайство вдалося після ДТП

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