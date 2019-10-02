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Хижі Пташки (та фантастична Харлі Квін): дивіться перший трейлер українською
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У мережі опублікували довгоочікуваний трейлер до нового фільму Хижі Пташки та фантастична Харлі Квін (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) за коміксами DC. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Студія Warner Bros. нарешті випустила у світ перший офіційний трейлер до нової екранізації коміксів Хижі Пташки та фантастична Харлі Квін (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn). Дата виходу в Україні запланована вже на 6 лютого 2020 року.
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Сюжет стрічки розповідає про створення команди Хижих пташок, до якої входить Харлі Квін, Мисливиця та Чорна Канарейка. Колишнім подругам злих та не дуже героїв доведеться показати, що вони також на щось здатні. Тому вони починають боротися із головним антагоністом Готема - бізнесменом Романом Сіонісом.
У головних ролях: Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Юен МакҐрегор, Бояна Новакович, Кріс Мессіна та інші.
Хижі Пташки та фантастична Харлі Квін, дивитись трейлер фільму онлайн:
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