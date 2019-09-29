Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні

Найкращі прем'єри серіалів жовтня 2019 припадуть до серця фанатам детективів, фентезі та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у жовтні!

Майже сім'я

Оригінальна назва: Almost Family

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Леслі Хедланд

У головних ролях: Бріттані Сноу, Тімоті Хаттон, Емілі Осмент, Мегалін Ечіканвоке, Тамара Тюні

Тривалість: - хв.

Дата: з 2 жовтня

У центрі сюжету Джулія Беклі, який не надто щастить ні в особистому житті, ні у роботі. Майже всьому виною дівчина вважає свого батька та те, що вона єдина дитина в родини. Однак насправді її життя перевертається з ніг на голову, коли в медіа з'являється шокуюча новина - батько Джулії Леон Беклі, якого вважають один із провідних медиків в області репродуктивної медицини, - використовував для плодоутворення власну сперму. Тож тепер десятки людей завдяки ДНК-тестам дізнають, що містер Беклі їхній татусь. Тепер у Джулії з'являються і сестри - колишня олімпійська спортсменка Роксі та колишня найкраща подруга Еді. У кожного з них доволі складне життя, тому новоспечена родина намагається триматися разом.

Майже сім'я, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Мій син - супергерой

Оригінальна назва: Raising Dion

Жанр: драма, фантастика

Країна: США

Режисер: Німа Барнетт

У головних ролях: Майкл Б. Джордан, Джейсон Ріттер, Аліша Вейнрайт, Семмі Хейні

Тривалість: - хв.

Дата: з 4 жовтня

Ніколь Різ стає вдовою, яка змушена самостійно виховувати сина Діона. Однак все стає ще складніше. коли у хлопчика з'являються надздібності, які постійно змінюються. Ніколь усіма силами намагається не просто правильно виховати дитину, а й дати їй світле майбутнє. Допомагає їй в цьому найкращий друг померлого чоловіка Пет. Разом вони залишають у таємниці незвичайні уміння маленького Діона.

Мій син - супергерой, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Бетвумен (16+)

Оригінальна назва: Batwoman

Жанр: драма, фантастика

Країна: США

Режисер: Маркос Сіга

У головних ролях: Рубі Роуз, Елізабет Енвейс, Дакота Долбі, Камрус Джонсон, Ніколь Кан

Тривалість: 45 хв.

Дата: з 6 жовтня

Сюжет коміксів розповідає про Кейт Кейн – двоюрідну сестру Брюса Вейна, яка вирішує йти його дорогою та боротися зі злочинцями. У серіалі дівчина, яка, до того ж, є відкритою лесбіянкою, також є донькою детектива поліції. Її кохану викрадають зловмисники, які відчули свободу після зникнення Бетмена. Тож тепер Кейт вдягне власний костюм та буде боротися за справедливість на вулицях Готема.

Бетвумен, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Лаймтаун (16+)

Оригінальна назва: Limetown

Жанр: трилер, містика, кримінал

Країна: США

Режисер: Ребекка Томас

У головних ролях: Джессіка Біл, Стенлі Туччі, Омар Ельба, Шеррі Сом, Алессандро Джуліані, Вера Фредріксон

Тривалість: 45 хв.

Дата: з 16 жовтня

Журналістка Лія Хеддок згадує у своїй програмі на радіо один з давніх випадків, який трапився у її рідному невеликому містечку Лаймтаун у Теннесі. Кілька років тому там зникали люди, і серед їх числа був і дядечко Лії Еміль Хеддок. Ніхто майже не знав про ці події, тож згадка і справді привернула вдосталь уваги, адже тепер журналістка стала частиною розслідування того, що трапилось. Виявилось, що зниклі люди - справа рук експериментальної програми з нейробіології.

Лаймтаун, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Життя з самим собою (16+)

Оригінальна назва: Living With Yourself

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джонатан Дейтон, Валері Феріс

У головних ролях: Пол Радд, Ейслінг Беа, Десмін Боргес, Карен Піттман, Зої Чао

Тривалість: - хв.

Дата: з 18 жовтня

Сюжет 8-серійного серіалу розповідає про звичайного офісного працівника Майлса Елліота, який настільки розчарувався у своєму житті, що погодився на незвичайну процедуру. Учені наголошували, що вона здатна покращити самопочуття та повернути бадьорість та активність, і справді так і вийшло. Щоправда, раптово у Майлса з'являється двійник, який твердо переконаний, що саме він – справжній.

Життя з самим собою, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Сучасна любов (16+)

Оригінальна назва: Modern Love

Жанр: мелодрама

Країна: США

Режисер: Еммі Россам, Шерон Хорган, Джон Карні

У головних ролях: Енн Хетевей, Джулія Гарнер, Софія Бутелла, Дев Патель, Тіна Фей, Олівія Кук, Ендрю Скотт

Тривалість: 30 хв.

Дата: з 18 жовтня

Незвичайний серіал, кожен епізод якого створено різними режисерами (як у "Чорному дзеркалі", але доброзичливіше і реальніше), базується на однойменній колонці та подкасті від The New York Times. Людські стосунки в умовах сучасного життя є різноманітними, але не менш складними. Кожна серія розповідає про пару та її взаєморозуміння і розвиток.

Сучасна любов, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Хранителі або Вартові (16+)

Оригінальна назва: Watchmen

Жанр: бойовик, детектив, драма

Країна: США

Режисер: Ніколь Кессел

У головних ролях: Реджина Кінг, Джеремі Айронс, Джин Смарт

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 20 жовтня

Сюжет серіалу розгортається вже після подій коміксів та стрічки Зака Снайдера. Головною лінією стане конфлікт поліцейських з людьми з культу Роршаха у масках.

Хранителі 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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