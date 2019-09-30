Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми жовтня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, Джокер, Захар Берхут та інші - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у вересні!

Єті

Оригінальна назва мовою фільму: Abominable

Жанр: пригоди, анімація, комедія

Країна: США, Китай

Режисер: Джилл Калтон

У головних ролях: Сара Полсон, Елберт Цай, Хлоя Беннет, Едді Іззард

Тривалість: 97 хв.

Коли: з 3 жовтня

Мультфільм розповідає про маленьку дівчинку з Шанхая, яка зустріла на власному даху справжню снігову людину. Тепер єті потрібно потрапити додому на Еверест, але це доволі складно, адже є чимало людей, які готові на все, щоб отримати цю унікальну істоту. Тому дівчинка з друзями вирішує допомогти несподіваному гостю повернутись до рідних земель.

Єті: дивитись трейлер онлайн:

Джокер (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Joker

Жанр: кримінал, драма, DC

Країна: США

Режисер: Тодд Філліпс

У головних ролях: Хоакін Фенікс, Зазі Бітц, Роберт Де Ніро, Шей Вігем

Тривалість: 122 хв.

Коли: з 3 жовтня

Сюжет відрізнятиметься від коміксів DC, адже показуватиме Артура Блека, який мріє стати коміком. Однак його життя надто складне, а погляди хлопця надто щирі для цього жорстокого світу. Новий Джокер справді матиме обґрунтування своєї ненависті до суспільства.

Джокер, дивитись трейлер онлайн:

Операція колібрі (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: The Hummingbird Project

Жанр: трилер

Країна: Бельгія, Канада

Режисер: Кім Нгуйєн

У головних ролях: Джессі Айзенберг, Александр Скарсгард, Сальма Хайєк, Майкл Мендо

Тривалість: 111 хв.

Коли: з 3 жовтня

Сюжет розгортається навколо двоюрідних братів з Нью-Йорка Вінсента та Антона, які хочуть втілити в реальність давню мрію - з'єднати кабельною мережею Нью-Джесі та Канзас. Щоправда, на шляху до такої цілі опиняється їх екс-бос Єва Торрес. І все не так просто, оскільки робота братів може принести їм мільйони доларів.

Операція колібрі, дивитись трейлер онлайн:

Двійник (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Gemini man

Жанр: бойовик, драма, трилер, фантастика

Країна: США

Режисер: Енг Лі

У головних ролях: Вілл Сміт, Мері Елізабет Вінстед, Клайв Овен, Бенедикт Вонг

Тривалість: 117 хв.

Коли: з 10 жовтня

Елітний найманий убивця Генрі Броген розуміє, що на нього хтось полює. Для нього це не в новинку, однак вперше він розуміє, що інший найманець надто близько до нього підбирається. Врешті Генрі виявляє, що за ним відіслали його молоду копію. Як так трапилось - ось, що чоловік хоче дізнатися понад усе.

Двійник, дивитись трейлер онлайн:

Захар Беркут (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Захар Беркут

Жанр: бойовик, драма, історія

Країна: Україна

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

У головних ролях: Алекс МакНіколл, Роберт Патрік , Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Андрій Ісаєнко

Тривалість: 132 хв.

Коли: з 10 жовтня

Сюжет розповідає про 1223 рік, коли монгольська орда під керівництвом хана Бурундая винищує цілі селища на шляху до заходу. Ніхто не здатен дати їм відсіч, адже їхнє військо могутнє та велике, однак біля підніжжя Карпат їх вночі бачать місцеві мисливці брати Беркути. Вони не можуть залишатись осторонь, тому звільняють полонених у той час, поки орда спить. Тепер на них чекає жорстока помста.

Захар Беркут, дивитись трейлер онлайн:

Джексі

Оригінальна назва мовою фільму: Jexi

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Скотт Мур, Джон Лукас

У головних ролях: Роуз Бірн, Майкл Пенья, Адам Девайн, Александра Шіпп, Джастін Хартлі

Тривалість: - хв.

Коли: з 10 жовтня

Сюжет розгортається навколо Філа, який не може уявити свого життя без смартфона. У нього майже нема друзів, є робота, на якій він пише попсові рейтинги, і нічого цікавого. Якось оновлення смартфона приносить йому приємний бонус у вигляді голосового помічника Джексі. Вона не просто допомагає у традиційних питаннях, а й намагається зробити життя кращим. Щоправда, і сам штучний інтелект починає змінюватися і навіть вживати нецензурну лексику

Джексі, дивитись трейлер онлайн:

Сімейка Адамсів

Оригінальна назва мовою фільму: The Addams Family

Жанр: комедія, мультфільм

Країна: США, Канада, Великобританія

Режисер: Грег Тірнан

У головних ролях: Шарліз Терон, Хлоя Грейс Морець, Оскар Айзек

Тривалість: - хв.

Коли: з 24 жовтня

Улюблена дивацька родина, яка немовби завжди живе у Хелловіні, повертається на екрани. Звичайні будні Адамсів здивують кожного, і телеведуча Марго Нідлер - не виняток. Жінка одразу ж зрозуміла, що ці диваки не стануть родзинкою її реаліті-шоу, а лише заважатимуть її ідеальному світу.

Сімейка Адамсів, дивитись трейлер онлайн:

Зеровілль

Оригінальна назва мовою фільму: Zeroville

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Режисер: Джеймс Франко

У головних ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Джекі Вівер, Меган Фокс

Тривалість: 96 хв.

Коли: з 24 жовтня

Уявіть собі Голлівуд у 1969 році, коли сюди переїздить 24-річний студент-архітектор Айк Джером. Хлопець у захваті від всього, що має зв'язок з кіно. Він швидко опиняється у центрі уваги, адже прямісінько на його голові можна побачити його любов до кінематографа. Тож Айк починає свій зірковий шлях з роботи монтажера.

Зеровілль, дивитись трейлер онлайн:

Джуді

Оригінальна назва мовою фільму: Judy

Жанр: мелодрама, біографія

Країна: Великобританія

Режисер: Руперт Гулд

У головних ролях: Рене Зеллвегер, Джессі Баклі, Руфус Сьюелл

Тривалість: 118 хв.

Коли: з 24 жовтня

Нова біографічна драма заснована на п'єсі "Кінець веселки" Пітвер Квілтера, яка розповідає про доньку акторів Джуді Гарленд, яка також з юних років підкорює сцену. Вона швидко знайшла своє місце в кіно, однак слава обійшлась їй дорого. Джуді постійно вживала різні таблетки та уявляла свого життя без препаратів. Врешті вона відправилась у тур до 30-річчя виходу на екрани її першої стрічки, однак ця мандрівка стала останньою для акторки.

Джуді, дивитись трейлер онлайн:

Читайте також: Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні