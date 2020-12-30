Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ

У 2020 му українська музика продовжила рухатись вперед, а популярні пісні захоплюють не тільки звучанням, а й крутими текстами. Ми уважно стежили за всіма новинками, тож готові представити найкращі прем'єри цього року. Слухайте онлайн плейлист ТОП 50!

Хоч 2020 рік і важко назвати позитивним, але українська музика все одно виходила та надихала слухачів. Новинки у стилі поп, проривний реп та драйвовий рок – за останні 12 місяців вдалось зібрати справді крутий плейлист найкращих українських пісень. Якщо ж ви досі вважається, що в Україні немає виконавців, якими можна пишатись та захоплюватись, то пора зацінити ці треки!

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Хоч вибирати найкращі пісні було неймовірно важко, але вибрали найкращих із найкращих! Представляємо вашій увазі рейтинг українських новинок року за версією Радіо МАКСИМУМ.

Найкраща українська музика 2020

1. Jamala feat. alyona alyona – Жалі

Це не перший дует Джа та Альон, тож можна стверджувати, що їхня співпраця завжди вдала. Цей дуже чутливий, витончений та естетичний кліп, від якого ви отримаєте задоволення. Попри те, що виконавиці дуже різні, їхня спільна робота – це якісна музика та глибокий текст, який зачіпає слухача за душу.

2. Kalush – Зорі

Якщо ви досі вважаєте, що українського репу немає, то ви, певно, не чули треки Калуш. Саме ці хлопці доводять, що в Україні є свої гідні реп-виконавці, які розвивають музичну індустрію країни. Саме цей трек дуже ліричний, про те, що "зорі співають різними голосами", а "кожен момент унікальний, тому треба цінувати цей момент"...

3. Бумбокс і Крихітка – Ангела

У Хливнюка завжди тексти зі змістом. Навіть Вакарчук зауважив, що в Андрія найглибша поезія серед української естради. А у цьому кліпі ще й візуальна частина така, що кожен слухач може прочитати кожен предмет по-своєму. Автори цієї роботи нагадують, що "мистецтво повинно ставити питання суспільству і реальності". Тут усе продумано до найдрібніших деталей.

4. THE HARDKISS і MONATIK – Кобра

Такий дует могли уявити не всі. Монатік, який створює танцювальну, запальну та позитивну музику, та Саніна, яку називають головною рок-дівою країни. Проте результат потішив фанатів обох виконавців, а співпраця музикантів стала дуже успішною – понад 8 млн переглядів кліпу. Це найцікавіше поєднання українських артистів, яке тільки могло бути у 2020-му!

5. alyona alyona – Тихо діти сплять

Альона з командою створила цей кліп під час їхнього перебування на Балі, де ідеальні райські пейзажі затьмарює сміття та людська безвідповідальність. Головний меседж треку – "ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його кращим". На жаль, багато хто чинить так, як вважає за потрібне, і не думає про наслідки. Уважно послухайте цю пісню... "поки цей світ ще не зник!"

6. Океан Ельзи – Коли ми станем собою

Як важливо віднайти себе справжніх, вийти з власної бульбашки, відчути справжню радість життя – саме про це нова пісня від гурту "Океан Ельзи" та Святослава Вакарчука. Це довгоочікувана пісня й нарешті Святослав потішив своїх фанатів такою хорошою композицією.

7. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям

Ця пісня – підтримка українським Воїнам та тим, хто протестує в Білорусі. Цей трек – підтримка всім незламним та сильним духом. Цей кліп зняли у серці Києва – на даху найвищої в Україні житлової будівлі, на 48-ому поверсі. Багато фанатів відзначили, що це така собі українська відповідь пісні "Воїни світла" гурту "Ляпіс".

8. ONUKA – CEAHC

Цей трек можна назвати найінтимнішим серед усієї дискографії гурту ONUKA. Це відверта розмова про особисте: про боротьбу з упередженнями та стереотипами, про шлях до перемоги над своїми страхами. Ця пісня з'явилася тоді, коли солістка Ната була при надії та готувалася стати мамою. Тож не дивно, що ця композиція присвячена синові Нати та Жені й була написаний з думками про нього.

9. Антитіла – Кіно

Яскрава, мелодійна та ніби весела мелодія приховує глибокий сенс та сюжет цієї пісні. Творці кліпу взяли за основу постійного колообігу, повторення історії з покоління в покоління. У відео багато метафор, алегорій та символів, які загалом притаманні творчості Антитіл. Це та робота, яку дивишся покадрово, адже кожен кадр має свій глибокий зміст: локація, актори, емоції, костюми.

10. KAZKA – Літаки

Для гурту це певний дебют, адже ця після стала саундтреком до фільму. "Літаки" – це історія того почуття, яке здатне здійняти тебе до небес, це про справжнє кохання. Це певний прорив в українському звучанні, який ламаєте звичні музичні вподобання аудиторії. Сопілка наприкінці – окрема музична магія!

Наступні українські пісні у рейтингу ТОП 50

У плейлист пісень року ми включили як хіти вже відомих виконавців, так і треки музикантів-початківців, які заявили про себе у 2020-му. Слухайте онлайн найкращу музику та пишіть, що ж ви слухали торік

TAYANNA – Жіноча сила

TVORCHI – Мова тіла

Артем Пивоваров – Дежавю

KHAYAT – Темно

GannaBaby – Класні лосіни

YARMAK – Вона

Zbaraski – Bo Togo

Ріаnобой – Пустеля

KRUTЬ – 99

KAZKA x ALEKSEEV – Поруч

THE HARDKISS – Гора

alyona alyona feat. KYIVSTONER – Рятувальний круг

VovaZiLvova ft. KADNAY, LAUD, Zbaraski – День в обіймах твоїх

Люсі – Rizni

Ivan NAVI – Холодна Ніч

Shy – Твої слова

паліндром – не дожив

TVORCHI – Bonfire

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Моя земля

Океан Ельзи – Тримай

Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС

O.TORVALD – А тепер усе інакше

SOWA – Сам на Сам

Navigator – Для Всіх Нас

Шосте Чуття – Зачаруй

OPIYA – Падаю

GannaBaby – ЛЖБЧ

Христина Соловій – Коала

VIDVERTO – Зіграй зі мною в любов

Злата Огневич – Гола Правда

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – ЛИПЕНЬ

KHAYAT – Говорила

DZIDZIO & Оля Цибульська – Киця

THE HARDKISS – Все було так

U:LAV – Теорія

KALUSH feat. alyona alyona – Вода

Jerry Heil – #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА

гурт [O] – Там, Куди Я Йду

THE HARDKISS – Косатка

квіткіс – Па-па

Повний плейлист найкращої української музики на YouTube

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