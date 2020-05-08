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День пам'яті та примирення: що означає червоний мак і як його зробити власноруч
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8 й 9 травня 2020-го ми відзначаємо День пам'яті та примирення і 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ці дати в України проходять під гаслом "Пам'ятаємо. Перемагаємо", а символом пам'яті про жертв війни є червоний мак.
Як пояснює голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, замість маніпуляції під гаслом "Можем повторіть", яку пропагує РФ, Україна обрала європейську відповідальну модель пам'ятання, що вшановує всіх жертв війни. "Це застереження від повторення подібних трагедій у майбутньому", – наголошує він.
До теми: Чи варто святкувати День перемоги в Україні
Символом пам'яті жертв війни є червоний мак, яким спершу світ вшановував полеглих у Першій світовій війні, а згодом – жертв усіх збройних конфліктів, починаючи із 1914 року. В Україні мак вперше використали на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової у 2014-му.
Що означає червоний мак: історія символу
Появу традиції вшановувати пам'ять жертв війни саме квіткою маку пов'язують з іменами двох людей: канадського військового лікаря Джона Мак-Крея та представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойни Майкл. Під враженням боїв у Бельгії у 1915 році Мак-Крей написав вірш "На полях Фландрії", що починався словами:
У полі Фландрії поміж хрестами
Гойдає вітер мак рядами,
Щоб знали місце, де ми є… (переклад Наталії Безсонової)
У 1918 році викладачка Університету Джорджії Мойна Майкл під враженням від вірша Мак-Крея написала власний вірш "Ми збережемо віру", у якому заприсяглася завжди носити червоний мак на знак пам'яті за загиблими. Мойна Майкл опікувалася фінансовою підтримкою недієздатних ветеранів війни і для того, щоб зібрати більше коштів, запропонувала виготовляти штучні маки з шовку і продавати їх. Вона ж уперше з'явилася на людях у чорному пальті, прикрашеному маком.
У 1920 році Національний Американський легіон зробив червоний мак офіційним символом вшанування пам'яті американських солдатів, що полягли під час Першої світової війни. У 1921-му червоні маки стали емблемою Королівського Британського легіону. Пізніше цей символ поширився у Західній Європі (особливо у Великій Британії), Північній Америці та Австралії. Після Другої світової мак став загальноприйнятим символом вшанування пам’яті жертв війни.
2014 року Україна приєдналася до світової традиції. Автором дизайну українського червоного маку став харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення водночас уособлює квітку маку та кривавий слід від кулі.
Поруч з цим символом зазвичай розміщені дати початку і закінчення Другої світової війни (1939-1945) та гасло "Ніколи знову". Також мак пам'яті зображають із гаслом "Пам'ятаємо, перемагаємо", адже в Україні досі триває війна.
Як зробити червоний мак своїми руками
Український інститут національної пам'яті закликає одягати мак пам'яті 8 та 9 травня, а також додавати тематичну рамку до світлини профілю у соцмережі "Фейсбук". Зробити такий символ можна самостійно. Як – показує співачка Марічка Бурмака:
Інструкція виготовлення маку своїми руками:
Пам'ятаємо, перемагаємо!
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