Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року

Музичні хіти 2020 точно не залишили байдужими слухачів по всьому світу, тому Радіо МАКСИМУМ створило власний плейлист ТОП 100 найкращих пісень року, які підкорили світові чарти та лунали звідусіль. Вмикай онлайн музику та насолоджуйся!

Хоч 2020 рік і був дуже важким для працівників різних сфер через пандемію, однак він виявився і шалено продуктивним серед поп-виконавців. Ледь не кожного тижня з'являвся новий потужний хіт, який стрімко підкорював чарти та топи соцмереж. Мільйони прослуховувань, завантажень та підкорених сердець – саме стільки отримали нові пісні року, які опинились у нашому ТОП-100.

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Lady Gaga & Ariana Grande – Rain on Me

Цей несподіваний дует двох шалено популярних співачок, які справді увійдуть в історію. До того ж, цей трек справді допоміг впоратись мільйонам людей із тривогами, невизначеністю та негативними емоціями у 2020 році.

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage

Все починалось з епічного танцювального челенджу у TikTok, а згодом мало хто у світі не впізнавав би цей трек. До того ж, сама Мег вкотре показала, що жінки прекрасні та можуть робити все, що їм заманеться.

The Weeknd – Blinding Lights

Стільки підкорених чартів, мільйони переглядів та просто щира любов публіки – The Weeknd, встиг побити всі свої рекорди цьогоріч. А також нагадав, що синті-поп може бути невимовно крутим і у 2020.

Harry Styles – Adore You

Якщо ви коли-небудь могли уявити ідеальну поп-пісню, то цьогоріч Гаррі Стайлз створив саме таку. Прекрасний вокал, чудова звукова доріжка та просто затишна композиція. Окремої уваги заслуговує кліп, який мало кого залишить байдужими. Тож не дивно, що саме цей трек опинився у топі!

Doja Cat – Say So

Відродження диско-попу почалось завдяки фанк-хіту цієї співачки. Якщо він не перенесе вас у якийсь затишний куточок світу та не змусить легко підтанцьовувати, то пора увімкнути трек ще раз! Відзначимо, що окремої уваги заслуговує ще й метал-версія.

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP

Меган та Карді Бі постійно розбурхують музичний світ своїми відвертими треками. І цей не став винятком з правил, а ще й кілька тижнів протримався на першому місці у світовому Hot 100. Хоробрий жіночий хіп-хоп, який дихає забути про сором'язливість та бути нахабними.

Зацініть повний ТОП-100 пісень 2020 року за версією Радіо МАКСИМУМ за цим посиланням.

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