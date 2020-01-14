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GTA IV зникла з Steam: відома причина
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Гравці виявили, що легендарна гра GTA IV раптово зникла з продажу в цифровому магазині Steam. При цьому власники Grand Theft Auto IV можуть використовувати гру як раніше, а ось стати володарем культової відеогри у відкритому світі Liberty City більше не можна.
Як з'ясувалося, в "зникненні" гри винна Microsoft, через яку відеогру продавати більше не виходить. "Grand Theft Auto IV спочатку була розроблена для Games for Windows Live. Оскільки Microsoft більше не підтримує платформу, неможливо створювати додаткові ключі, необхідні для продовження продажів поточної версії гри. Ми шукаємо інші варіанти розповсюдження GTA IV для комп'ютерів", – прокоментувала Valve відсутність GTA IV в Steam.
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Games for Windows Live – це відверто невдала платформа для розповсюдження ігор. Така собі спроба перенести можливості Xbox Live на Windows. У 2013 році корпорація почала поступово припиняти її підтримку. Розробники ігор випустили оновлення для своїх продуктів, щоб відв'язати їх від Games for Windows Live. Наприклад, так поступили розробники DiRT 3, BioShock 2, Batman: Arkham City і Dark Souls: Prepare to Die Edition. Однак в Rockstar до останнього виправленнями не займалися.
Ймовірно, Rockstar Games зараз активно займаються перенесенням Grand Theft Auto IV на Rockstar Launcher, в якому недавно з'явилися всі ігри компанії, серед яких Red Dead Redemption 2 і GTA: San Andreas.
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