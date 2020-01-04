Sony запатентувала незвичайний контролер для ігрових приставок

Після анонсу PlayStation 5 публіка пильно стежить за новими патентами Sony. І обговорити є що, адже не так давно компанія подала патентну заявку на геймпад DualShock нового покоління. Правда, за всім цим було дуже легко пропустити інший незвичайний пристрій, яке запатентував японський гігант.

Деякий час назад Sony покинула ринок портативних консолей, попри те, що він стрімко набирає обертів. Однак, схоже, зовсім вже на перспективну і прибуткову нішу компанія рукою не махнула. Це підтверджує її недавній патент на багатофункціональний геймпад з дисплеєм, розрахований на віддалене під'єднання до консолі (і не тільки).

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Заявку на дивний геймпад Sony подала ще 24 липня минулого року, однак офіційно патент зареєстрували лише через кілька місяців.

Прямокутний контролер хизується хрестовиною D-pad, чотирма кнопками і двома тригерами, а також невеликим екраном. Гаджет має власну вбудовану пам'ять і може під'єднуватися до інших пристроїв через Wi-Fi або за допомогою Bluetooth. Передбачається, що з його допомогою можна буде віддалено запускати ігри для PlayStation або, скажімо, PC. Також очікується, що геймпад зможе використовуватися для інтернет-серфінгу і навігації у браузері.

Крім іншого, багатофункціональний контролер, згідно з документацією, буде оснащений сканером відбитків пальців, датчиком серцебиття, сенсором прискорення і навіть гіроскопом. Хоча "буде" – це занадто гучне слово. Слід пам'ятати, що поки це не більше ніж патент. Чи випустить Sony коли-небудь свій диво-контролер на ринок – невідомо.

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