Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Sony запатентувала незвичайний контролер для ігрових приставок

  • 14
Геймпад від Sony виглядає максимально чудернацьки - фото 1
Геймпад від Sony виглядає максимально чудернацьки

Після анонсу PlayStation 5 публіка пильно стежить за новими патентами Sony. І обговорити є що, адже не так давно компанія подала патентну заявку на геймпад DualShock нового покоління. Правда, за всім цим було дуже легко пропустити інший незвичайний пристрій, яке запатентував японський гігант.

Деякий час назад Sony покинула ринок портативних консолей, попри те, що він стрімко набирає обертів. Однак, схоже, зовсім вже на перспективну і прибуткову нішу компанія рукою не махнула. Це підтверджує її недавній патент на багатофункціональний геймпад з дисплеєм, розрахований на віддалене під'єднання до консолі (і не тільки).

І ще: Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android

Заявку на дивний геймпад Sony подала ще 24 липня минулого року, однак офіційно патент зареєстрували лише через кілька місяців.

Sony запатентувала незвичайний контролер для ігрових приставок - фото 378018

Прямокутний контролер хизується хрестовиною D-pad, чотирма кнопками і двома тригерами, а також невеликим екраном. Гаджет має власну вбудовану пам'ять і може під'єднуватися до інших пристроїв через Wi-Fi або за допомогою Bluetooth. Передбачається, що з його допомогою можна буде віддалено запускати ігри для PlayStation або, скажімо, PC. Також очікується, що геймпад зможе використовуватися для інтернет-серфінгу і навігації у браузері.

Sony запатентувала незвичайний контролер для ігрових приставок - фото 378017
Sony запатентувала незвичайний контролер для ігрових приставок - фото 378019

Крім іншого, багатофункціональний контролер, згідно з документацією, буде оснащений сканером відбитків пальців, датчиком серцебиття, сенсором прискорення і навіть гіроскопом. Хоча "буде" – це занадто гучне слово. Слід пам'ятати, що поки це не більше ніж патент. Чи випустить Sony коли-небудь свій диво-контролер на ринок – невідомо.

Читайте також: Вийшов трейлер S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

Джерело: Metro
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 1847
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 211
Картинки з Різдвом Христовим 2020: різдвяні відкритки і листівки
  • 02 cічня, 14:08
  • 30003
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Ігри