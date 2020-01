Minecraft School of Witchcraft and Wizardry: дивіться трейлер гри за Гаррі Поттером

У мережі з'явився трейлер новенької гри Minecraft School of Witchcraft and Wizardry за мотивами книжок та фільмів про пригоди чарівника Гаррі Поттера. Тут можна буде помандрувати не лише Гоґвортсом. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія The Floo Network поділилась геймплейним тизером до гри Minecraft School of Witchcraft and Wizardry, де користувачі зможуть відчути ностальгію за стрічками про Гаррі Поттера та виконувати різноманітні квести. Ролик показує чимало важливих локацій, серед яких не лише Гоґвортс, а й Міністерство магії, Гоґсмід, Алея Діаґон та багато інших.

І ще: Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії

До слова, можна буде і самостійно, і з друзями, вивчати чари, шукати таємні місця та битися з Дементорами. Щоправда, дата виходу новинки поки залишається таємницею.

Читайте також: Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії