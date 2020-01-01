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Грета Тунберг описала 2019 рік п'ятьма словами: позитиву небагато

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Грета Тунберг долучилась до челенджу - фото 1
Грета Тунберг долучилась до челенджу

Екоактивістка Грета Тунберг взяла участь у челенджі #2019in5words. За правилами, необхідно описати рік, що минає п'ятьма словами.

Щоб охарактеризувати 2019 рік, Грета вибрала фразу з власної промови, з якою вона виступила на міжнародному економічному форумі в Давосі на початку року.

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Наш будинок у вогні" (Our house is on fire), – написала Тунберг на своєму акаунті в твіттері.

У відповідь багато користувачів соцмережі висловили дівчині підтримку (теж п'ятьма словами).

"Грета Тунберг абсолютно права".

"Грета Тунберг – це дійсно щось".

"Грета Тунберг зробила перший крок".

Але були і ті, хто залишився незадоволений діями юної екоактивістки.

"Повертайся до школи, дівчино".

"Перестань брехати, Грето Тунберг".

"Уже набридла ця Грета Тунберг".

Читайте також: Прогулювати школу не варто: батько Грети Тунберг дав відверте інтерв'ю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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