Грета Тунберг описала 2019 рік п'ятьма словами: позитиву небагато

Екоактивістка Грета Тунберг взяла участь у челенджі #2019in5words. За правилами, необхідно описати рік, що минає п'ятьма словами.

Щоб охарактеризувати 2019 рік, Грета вибрала фразу з власної промови, з якою вона виступила на міжнародному економічному форумі в Давосі на початку року.

Наш будинок у вогні" (Our house is on fire), – написала Тунберг на своєму акаунті в твіттері.

Our house is on fire.#2019in5words — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2019

У відповідь багато користувачів соцмережі висловили дівчині підтримку (теж п'ятьма словами).

"Грета Тунберг абсолютно права".

"Грета Тунберг – це дійсно щось".

"Грета Тунберг зробила перший крок".

Але були і ті, хто залишився незадоволений діями юної екоактивістки.

"Повертайся до школи, дівчино".

Go back to school kid.#2019in5words — mpiotrowski (@Piotrovsky_1) December 28, 2019

"Перестань брехати, Грето Тунберг".

Stop telling lies greta thunberg#2019in5words — Michael Kenworthy (@kenwormi) December 29, 2019

"Уже набридла ця Грета Тунберг".

Had enough of Greta Thunberg #2019in5words — Jane (@Jane9873) December 29, 2019

