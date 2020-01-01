У новорічну ніч Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили важливе оголошення

Пам'ятайте, наприкінці грудня королівські інсайдери міркували про те, що герцог і герцогиня Кембриджські приготували дуже важливе оголошення для новорічних свят? Шанувальники пари і ЗМІ дружно припустили, що мова йде про чергову вагітність Кейт.

А от і ні! Ввечері 31 грудня королівська пара зробила у своєму офіційному акаунті в інстаграмі значно відповідальніший пост – вони серйозно мають намір врятувати нашу планету.

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Принц Вільям оголосив про присудження у 2020 році премії Earthshot Prize за глобальні дії з відновлення планети. Премія може бути присуджена як окремим приватним особам, так і організаціям або колективам – вченим, активістам, економістам, лідерам уряду, банкам, підприємствам, містам і навіть країнам. Загалом, усім тим, хто вносить істотний внесок у вирішення екологічних проблем.

У своїй заяві Вільям зазначив, що наша планета переживає "переломний момент" і перед нами стоїть важливий вибір: або продовжувати руйнувати її, або пам'ятати про власні сили у вирішенні будь-яких глобальних проблем.

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