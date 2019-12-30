Прогулювати школу не варто: батько Грети Тунберг дав відверте інтерв'ю

У 16 років шведська школярка Грета Тунберг очолила світову боротьбу за збереження клімату, виступила в ООН і стала людиною року за версією журналу Time. Що ж про це все думає її батько?

Її батько Сванте в інтерв'ю BBC заявив, що переживає про безпеку доньки і не вважає, що прогулювати школу заради клімату – корисну справу.

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Батько Грети розповів журналістам, що ще за три-чотири роки до шкільних страйків у дівчинки почалася депресія.

Вона перестала розмовляти... перестала ходити до школи, – говорить містер Тунберг.

У якийсь момент вона почала відмовлятися від їжі. Сім'я об'єдналася, щоб допомогти Греті.

Водночас дівчинка проявила інтерес до екології. Її батьки підтримали екологічний спосіб життя: мати Грети відмовилася від авіаперельотів, а батько став веганом. Сванте також супроводжував Грету в експедиціях до Нью-Йорку і Мадриду.

Я все це робив, тому що знав, що так правильно... але не, щоб зберегти клімат, а щоб врятувати свою дитину, – говорить Сванте Тунберг.

За його словами, активізм зробив Грету щасливою дівчинкою. Водночас, Тунберг турбується через хейтерів, які не дають Греті спокою, і фейкові новини, що породжують неприязнь до школярки.

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