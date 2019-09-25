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Головні пісні року про кохання за версією Esquire

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Насолоджуйтесь найкращими піснями про кохання - фото 1
Насолоджуйтесь найкращими піснями про кохання

Популярне американське видання Esquire склало список найкращих, на думку редакції, пісень про кохання, які вийшли у 2019 році. Рекомендуємо додати до свого плейлиста ці 12 композицій, які налаштують вас на відповідний лад.

Серед найкращих пісень про кохання – трек Cellophane співачки FKA twigs, кліп на який знімали у Києві, пісня Cuz I Love You співачки Lizzo з її однойменної платівки, реліз якої відбувся у квітні, а також Married in a Gold Rush гурту Vampire Weekend з їх останнього альбому.

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Слухайте найкращі пісні про кохання:

Tom Walker – Just You and I

Maren Morris – The Bones:

Lizzo – Cuz I Love You:

Sigrid – Mine Right Now:

Khalid – Heaven:

Ingrid Michaelson – Young and in Love:

Vampire Weekend – Married in a Gold Rush:

Tank and the Bangas – Smoke.Netflix.Chill.:

Midland – Put the Hurt on Me:

FKA twigs – Cellophane:

Shawm Mendes – If I Can't Have You:

Maggie Rogers – Burning:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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