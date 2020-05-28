Голі ангели: моделі Victoria's Secret розбурхали гарячим фото (18+)

Відомі моделі Victoria's Secret Ромі Стрейд і Тейло Хілл похизувались розкішними фігурами на побережжі. Оголені дівчата не дарма вважають "ангелами", адже чудово виглядають не лише на подіумі.

24-річна нідерландська топ-модель Ромі Стрейд підкорює своєю красою не лише з подіумів та глянців, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як 6,2 млн користувачів. А все тому, що білявка з чарівною усмішкою майже щодня показує своє життя у фешн-індустрії та поза нею.

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Карантин вніс корективи у традиційне життя моделей, однак це не заважає їм ділитись архівними кадрами зі зйомок. Це підтверджує і свіжий допис Ромі, на якому вона позує разом з колегою Тейлор Хілл абсолютно без одягу на побережжі. Майже 350 тисяч лайків та понад тисячу коментарів з компліментами – так оцінили фанати цю пікантну фотосесію.

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