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Сексуальна Ірина Шейк підкорила фанів фото у білизні (18+)

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Ірина Шейк роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Ірина Шейк роздяглась в Інстаграмі / instagram.com/irinashayk

Відома модель Ірина Шейк знову привернула увагу шанувальників своєю розкішною фігурою. Красуня похизувалась формами у прозорій білизні не менш популярного бренду Intimissimi.

34-річна знаменита модель Ірина Шейк встигає не тільки працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за ефектною красунею стежать понад 13 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. До того ж, колишня кохана Бредлі Купера не лише не демонструє жодного негативу у мережі, а й тішить свіжими кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів.

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Хоч карантин і вніс поправки у роботу моделей, але це не заважає Ірині публікувати гарячі знімки з фотосесії для бренду Intimissimi, з яким вже давно співпрацює. І такі кадри точно не залишають нікого байдужим!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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