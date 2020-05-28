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Співачка Холзі розбурхала домашнім фото без одягу

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Холзі поділилась своїм днем - фото 1
Холзі поділилась своїм днем / @phoenixmaguk

Популярна виконавиця Холзі (Halsey) продовжує звітувати фанатам про свій день, і цього разу похизувалась не лише своїми кулінарними уміннями, а й розкішними формами.

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

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Дівчина вирішила періодично розповідати підписникам про те, чим займається і що її цікавить. Нещодавно вона виклала допис з серією фото, який починається з ефектного селфі лише в купальнику. Важко не помітити розкішну фігуру зірки, а також її безпосередність у спілкуванні з фанатами.

"Я зняла браслет зі щиколотки, бо він свербів, і тепер потрібно його повернути. Зробила равіолі з кабачків та свіжого шпинату. Закон це весело, але важко. Красиве небо. Не можу зупинитись дивитись "Аватара" І, судячи з дитячого фото, я була маленьким диваком, який романтизує 70-і протягом всього життя. Це все, дякую", – відзначила Холзі, коментуючи кожне фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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