Go On Home Russians: дніпровський гурт Vertep випустив нову патріотичну пісню

Українська фолькгрупа Vertep випустила пісню Go On Home Russians, з якою звернулася до російських окупантів. Цю ірландсько-українську народну пісню випустили до 21-го дня народження гурту Vertep.

Чоловічий склад гурту Вертеп пішов захищати Батьківщину, а жіночий представив новий патріотичний кліп.

Це важливо: У Росії спалили військкомат, щоб не йти на війну проти України

Кліп зовсім нещодавно опублікували і він уже набрав десятки тисяч переглядів, кадри того, як українці відстоюють рідну землю, нікого не залишають байдужими, а музиканти надихають наші ЗСУ та звичайних українців на нові перемоги!

Також музиканти представили патріотичний та мотивуючий кліп на цю пісню:

Текст пісні Go On Home, russians!

Go on home, russian soldiers, go on home!

Have you got no fucking homes of your own.

For 300 years we’ve fought you without fear

And we’ll fight you for 300 more…

Ідіть геть, забирайтесь москалі.

Чи замало вам сибірської землі?

300 років б'ємось з вами: мудаками-ворогами,

Та хоч 300 ще — ми будемо живі!

І чого ж ви жили тягнете із нас.

То кремлівського полковника наказ!

Хіба ваша це країна? Буде вам отут могила.

Так тікайте ж, поки маєте ви час.

А якщо ви москалі лишитесь тут,

Як клопів вас передавлять, переб’ють!

Буде відсіч вам усюди, поламаєте ви зуби,

І 200-ми на Росію повезуть!

І ще: У Bellingcat назвали найслабшу сторону армії окупанта